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Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) увеличит поддержку киевскому режиму, заняв более активную позицию по обеспечению ядерной безопасности, а также по защите энергоинфраструктуры, заявил руководитель организации Рафаэль Гросси.
«МАГАТЭ будет и дальше расширять свою помощь Украине, занимая более активную позицию по защите состояния жизненно важной энергетической инфраструктуры, чтобы она не влияла на ядерную безопасность», — сказано в заявлении Агентства.Отмечено, что на такое решение повлиял ряд ракетных атак, которые вызвали либо опасную нестабильность украинской энергосистемы, либо отключение нескольких реакторов. Заявление Гросси последовало после его встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским во вторник, 3 сентября.
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