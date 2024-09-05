«Росатом» рассматривал вариант остановки работы Курской АЭС

Фото: istockphoto/Nordroden
Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что рассматривался вариант остановки Курской АЭС из-за боевых действий, однако такое решение пока не принято, приводит его слова телеканал «Звезда».
Лихачев подчеркнул, что станция имеет значительное значение для энергоснабжения региона, что особенно важно в текущих условиях. Он отметил, что из четырех блоков один продолжает функционировать и на данный момент меры безопасности считаются достаточными.
Ранее глава госкорпорации сообщил, что ситуация на Курской АЭС остается сложной.
Читайте также:
Директор МАГАТЭ пересек линию соприкосновения в направлении ЗАЭС
Пленный ВСУ заявил о приказе Сырского взорвать бомбу на Курской АЭС
На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения
Ранее глава госкорпорации сообщил, что ситуация на Курской АЭС остается сложной.
«К сожалению, хорошие новости отсутствуют», — сказал он.Лихачев подчеркнул, что риски для станции остаются очень высокими. Он также сообщил, что в последние дни не было ударов по сооружениям, однако наблюдается большое количество сбиваемых беспилотников и ракет вблизи объекта.
Читайте также:
Директор МАГАТЭ пересек линию соприкосновения в направлении ЗАЭС
Пленный ВСУ заявил о приказе Сырского взорвать бомбу на Курской АЭС
На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения
Анастасия Хохлова