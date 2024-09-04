Директор МАГАТЭ пересек линию соприкосновения в направлении ЗАЭС

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Линию соприкосновения в направлении Запорожской АЭС пересек глава Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента в регионе.
Ранее сообщалось, что МАГАТЭ усилит поддержку Украине, заняв активную позицию, чтобы обеспечить ядерную безопасность и защиту республиканской энергетической инфраструктуры.
Как отмечал Гросси, на это решение повлияли ракетные атаки, вызвавшие либо опасную нестабильность энергосистемы Украины, либо отключение некоторого количества реакторов.
Гросси встречался с главой киевского режима Владимиром Зеленским в минувший вторник, 3 сентября.
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Как отмечал Гросси, на это решение повлияли ракетные атаки, вызвавшие либо опасную нестабильность энергосистемы Украины, либо отключение некоторого количества реакторов.
Гросси встречался с главой киевского режима Владимиром Зеленским в минувший вторник, 3 сентября.
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Никита Кротов