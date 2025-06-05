05 июня 2025, 15:25

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры Евросоюза считают военный конфликт на Украине своим «превентивным ударом» по России. Его слова приводит ТАСС.





По его мнению, нынешнее руководство ЕС пытается подменить свои приоритеты: вместо укрепления благополучия стран сообщества Брюссель нацелился на борьбу с Россией.

«Согласно военной пропаганде Брюсселя, Россия может атаковать страны ЕС и даже НАТО, и только превентивный удар может остановить ее», — сказал венгерский политик.

«Пока Брюссель готовится к войне, мы должны поддержать антивоенные инициативы», — отметил глава правительства.