Орбан: Евросоюз намерен нанести России превентивный удар
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры Евросоюза считают военный конфликт на Украине своим «превентивным ударом» по России. Его слова приводит ТАСС.
По его мнению, нынешнее руководство ЕС пытается подменить свои приоритеты: вместо укрепления благополучия стран сообщества Брюссель нацелился на борьбу с Россией.
«Согласно военной пропаганде Брюсселя, Россия может атаковать страны ЕС и даже НАТО, и только превентивный удар может остановить ее», — сказал венгерский политик.Он не согласился с такой позицией, подчеркнув, что интересам Европы соответствует скорейшее урегулирование украинского конфликта, который является главной проблемой для венгров и других народов, проживающих в Карпатском бассейне.
«Пока Брюссель готовится к войне, мы должны поддержать антивоенные инициативы», — отметил глава правительства.