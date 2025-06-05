В Белом доме раскрыли, как Трамп относится к Путину

05 июня 2025, 16:44

Politico: в Белом доме заявили о жесткости Трампа по отношению к Путину

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

В Белом доме считают, что президент США Дональд Трамп всегда проявлял некоторую жесткость по отношению к российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источник в американской администрации.







«Внешняя политика этого президента уникальна тем, что он может быть жестким по отношению к нашим противникам, но в то же время способен смотреть в глаза любому, пытаясь обеспечить мир», — пояснил собеседник издания.