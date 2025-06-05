В Белом доме раскрыли, как Трамп относится к Путину
Politico: в Белом доме заявили о жесткости Трампа по отношению к Путину
В Белом доме считают, что президент США Дональд Трамп всегда проявлял некоторую жесткость по отношению к российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источник в американской администрации.
«Внешняя политика этого президента уникальна тем, что он может быть жестким по отношению к нашим противникам, но в то же время способен смотреть в глаза любому, пытаясь обеспечить мир», — пояснил собеседник издания.Исходя из слов неназванного чиновника, американский лидер жесток ко всем, но в то же время демонстрирует готовность к мирному диалогу, сохраняя принципиальную позицию.
Напомним, 4 июня состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным. Беседа глав государств длилась 1 час 15 минут.