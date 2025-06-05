Зеленский подарил матери на день рождения квартиру в Дубае за 3,2 млн долларов
Президент Украины Владимир Зеленский приобрел роскошные апартаменты в Дубае в подарок к 74-летию своей матери. Стоимость недвижимости составила порядка 3,2 миллиона долларов. Об этом пишет газета Al Arabiya.
Речь идет об элитной квартире площадью 186 квадратных метров, расположенной на 11-м этаже небоскреба Бурдж-Халифа.
По данным издания, сделка была совершена 16 сентября 2024 года. В тот день Римма Зеленская, которая, по официальным информации, является обычной пенсионеркой из Кривого Рога, праздновала свой день рождения.
Перед этим сообщалось, что украинский лидер оконфузился во время саммита стран «Бухарестской девятки» в Вильнюсе, говоря о России и Белоруссии.
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