Глава Роскосмоса признался, у него спрашивают про кольцо на безымянном пальце чаще, чем о работе

06 сентября 2025, 17:39

Журналисты чаще спрашивают Баканова о его кольце, чем о работе

Дмитрий Баканов (фото: kremlin.ru)

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов во время посещения самарского предприятия «ОДК-Кузнецов», входящего в холдинг «Ростех», обратил внимание на повышенный интерес журналистов к своему кольцу на безымянном пальце. Об этом сообщил журналист кремлёвского пула Александр Юнашев в своём Telegram-канале.





На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке Баканов появился с необычным электронным кольцом, которое работает в связке со смартфоном и выполняет ряд функций умного гаджета.



В интервью Юнашеву глава Роскосмоса пошутил, что получает больше вопросов о кольце, чем о своей профессиональной деятельности:





«Могу переодеть на любой, чтобы никого не смущать. Мне и так про кольцо вопросов больше задают, чем про профессиональную деятельность», – сказал он в опубликованном видео.