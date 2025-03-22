Глава российской НКО Бурлинова попросила власти США исключить её из списка самых разыскиваемых ФБР лиц

Наталья Бурлинова (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)
Глава российской некоммерческой организации «Центр поддержки и развития общественных инициатив «Креативная дипломатия» Наталья Бурлинова направила письмо властям США с просьбой отменить выдвинутые против неё обвинения. Об этом пишет РИА Новости.
Бурлинова обратилась к генпрокурору США Памеле Бонди с требованием исключить её из списка самых разыскиваемых ФБР лиц. Глава НКО пожаловалась, что из-за уголовного преследования её безопасность и репутация сильно пострадали.
Также после публикации обновлённых данных на сайте ФБР россиянка попала в список украинского сайта «Миротворец». Бурлинова начала получать письма с угрозами, хотя её работа никак не связана с Украиной.
Бурлинова выразила надежду, что с возвращением на пост президента США Дональда Трампа у неё появится шанс на справедливое разбирательство.
В документе, имеющемся в распоряжении агентства, сказано, что письмо от Бурлиновой было доставлено в США «Почтой России» за 14 дней. Бонди получила его 19 марта.
Читайте также:
Сербия пригласит ФСБ и ФБР к расследованию обвинений по применению звуковой пушки
В США упразднили отдел ФБР по борьбе с влиянием России и Китая
CBS: в Вирджинии ФБР нашло самый огромный в истории тайник с бомбами
Также после публикации обновлённых данных на сайте ФБР россиянка попала в список украинского сайта «Миротворец». Бурлинова начала получать письма с угрозами, хотя её работа никак не связана с Украиной.
Бурлинова выразила надежду, что с возвращением на пост президента США Дональда Трампа у неё появится шанс на справедливое разбирательство.
В документе, имеющемся в распоряжении агентства, сказано, что письмо от Бурлиновой было доставлено в США «Почтой России» за 14 дней. Бонди получила его 19 марта.
Читайте также:
Сербия пригласит ФСБ и ФБР к расследованию обвинений по применению звуковой пушки
В США упразднили отдел ФБР по борьбе с влиянием России и Китая
CBS: в Вирджинии ФБР нашло самый огромный в истории тайник с бомбами
Анастасия Чинкова