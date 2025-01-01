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CBS: в Вирджинии ФБР нашло самый огромный в истории тайник с бомбами

Фото: iStock/ domoyega

Фото: iStock/ domoyega

В ходе задержания жителя Вирджинии агенты Федерального бюро расследований (ФБР) нашли самый огромный в истории тайник с самодельными бомбами, сообщил телеканал CBS.
Местного жителя Брэда Спэффорда задержали 17 декабря за хранение незарегистрированной короткоствольной винтовки. Ещё обыск проводился на ферме в округе Айл-оф-Уайт, принадлежащей подозреваемому. В амбаре, а ещё в рюкзаке в спальне подозреваемого и обнаружили взрывчатку.

Работники ФБР также нашли у Спэфффорда инструкции по изготовлению взрывоопасных материалов и гексаметилентрипероксиддиамин — особо нестабильное вещество. При трении или изменении температуры оно может сдетонировать



«ФБР обнаружило на участке более 150 взрывных устройств, что, по предварительным оценкам, стало крупнейшим изъятием готовых взрывных устройств в истории», — отмечалось в ходатайстве прокурора об аресте Спэффорда.

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Mash: в Красногорске грузовик с фейерверками загорелся в ДТП
01 января 2025, 12:02

Фото: iStock/ FourOaks

В Московской области в Красногорске набитый фейерверками грузовик попал в аварию, загорелся и устроил салют, сообщил Teлеграм-канал Mash.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на Волоколамском шоссе. Потом движение в сторону области перекрыли.

«Со слов очевидцев, машина загорелась после столкновения. Потом начался салют», — отметили в канале.

Ранее во Всеволожском районе Ленинградской области рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, который в результате загорелся. Водитель машины погиб, шестеро пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Авария произошла в районе деревни Лупполово. Автобус № 436, курсирующий между Санкт-Петербургом и Ненимяки столкнулся с легковым автомобилем. От удара автобус съехал в кювет, а машина загорелась.

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#красногорск
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Специалисты извлекли данные чёрного ящика с упавшего в Южной корее самолёта
01 января 2025, 11:45

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Специалисты извлекли данные чёрного ящика, записывающие переговоры в кабине пилотов потерпевшего крушение самолёта Boeing 737-800 южнокорейской авиакомпании Jeju Air. Об этом в ходе брифинга сообщил директор департамента гражданской авиации Минтранса Южной Кореи Чжу Чжон Ван.
В настоящее время проводится работа по конвертации переговоров в звуковые файлы. Также на борту находился второй чёрный ящик – бортовой самописец данных о полёте. При падении самолёта он получил повреждения. На его расшифровку уйдёт месяц.

Отмечается, что если южнокорейские специалисты столкнутся с трудностями при извлечении аудио, то чёрные ящики будут переданы в американский Национальный совет по безопасности на транспорте. Его представители в составе десяти человек прибыли в Муан, где произошла трагедия.

Напомним, что авиакатастрофа произошла в аэропорту Муан в воскресенье, 29 декабря. В результате аварийной посадки самолёта с последующим возгоранием погибли 179 человек.

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#специалисты
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В центре Петербурга правоохранители провели рейд против мигрантов
01 января 2025, 04:29

Фото: iStock/Dzurag

В центре Санкт-Петербурге на новогоднюю ночь правоохранители провели рейд против мигрантов. Об этом сообщает «Фонтанка».
 «Силовики в центре устроили рейд по мигрантам. У иностранцев проверяют документы и отводят в автозаки», — пишут в telegram-канале.

Первый автобус с задержанными уже отъехал с места гуляний. Полиция и ОМОН отводят в автозаки тех, у кого выявляются проблемы с регистрацией в РФ.

Также правоохранительные органы проводят рейды на дорогах Санкт-Петербурга. Машины проверяют на наличие оружия и наркотиков.

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#мигранты
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Bild: четыре района Берлина отключены от водоснабжения
01 января 2025, 03:08

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Четыре района Берлина отключены от водоснабжения за несколько часов до Нового года. Об этом пишет издание Bild.
В публикации указывается, что водоснабжение отключено в Шарлоттенбурге, Веддинге, Кройцберге и Митте. Также трудности с подачей воды возникли в самой редакции издания.

При этом водоснабжение имеется на нижних этажах зданий, но при этом со слабым напором. Верхние этажи остаются без воды. Причины происшествия пока неизвестны.

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#водоснабжение
#происшествия
#германия
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В Самаре при пожаре в новогоднюю ночь в общежитии погибло два человека
01 января 2025, 02:54

Фото: iStock/Kara Capaldo

В Самаре произошел пожар в общежитии в новогоднюю ночь, в котором погибло два человека. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Пожарно-спасательными подразделениями спасены 40 человек, в том числе 5 детей, эвакуировано 96 человек, в том числе 14 детей. Погибли два человека», — сообщили в ведомстве.

В МЧС указали, что в пожаре погиб 76-летний мужчина. Личность второго человека пока неизвестна. Ведомство узнало о происшествии в 22:12 по московскому времени. Служба ликвидировало возгорание 1 января в 00:59. Пожар случился на площади в 30 квадратных метров. В тушении задействовали 120 человек личного состава и 30 единиц техники.

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#мчс
#пожар
#возгорание
#самарская область
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В Москве произошло ДТП с двумя автобусами, пострадавших нет
31 декабря 2024, 22:25

Фото: iStock/ conejota

В Москве на Ижорской улице столкнулись два автобуса, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Организатора перевозок».
«Сегодня около 12.30 на Ижорской улице, в районе дома 6, произошло ДТП с участием автобусов 270 и 673 маршрутов коммерческого перевозчика ООО «Трансавтолиз»», — обратили внимание в пресс-службе.

Уточнялось, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

В пресс-службе отметили, что в настоящий момент подробности случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что во Всеволожском районе Ленинградской области рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, который в результате загорелся. Водитель машины погиб, шестеро пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.

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#дтп
#происшествия
#москва
#госавтоинспекция
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Yonhap: мужчина лишился 12 родных в катастрофе с Boeing 737-800 в Муане
31 декабря 2024, 22:07

Фото: iStock/ tuaindeed

Мужчина лишился 12 родных в авиакатастрофе с самолётом Boeing 737-800 в аэропорту Муан (Южная Корея), проинформировало агентство Yonhap.
Воздушное судно авиакомпании Jeju Air во время посадки врезалось в стену в конце взлетно-посадочной полосы и загорелось. Из 181 человека на борту сохранили жизнь лишь стюард и стюардесса. Мужчина, который пожелал остаться неизвестным, в настоящий момент скорбит по 12 родным — они летели данным рейсом.

Сам он был вместе с другими родственниками в туристической поездке в Таиланде, но из-за работы он отправился в Индию, а не вернулся в Южную Корею.

«Я единственный выживший из большой семьи», — поделился он.

Когда стало известно о трагедии, мужчина сразу купил билет в Южную Корею для прохождения ДНК-теста и помощи властям в опознании членов его семьи.

«Голос моей маленькой девочки продолжает эхом звучать в моей голове», — вспомнил мужчина свою дочь, которая стала жертвой катастрофы.

Дочка говорила ему, что родные собирались отпраздновать день рождения её дедушки, добавил мужчина.

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#жизнь
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#авиакомпании
#катастрофа
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Вооружённый ножом сириец ранил двух прохожих в Берлине
31 декабря 2024, 21:08

Фото: iStock/Diy13

Вооружённый ножом гражданин Сирии ранил двух прохожих в столичном районе Шарлоттенбург в Германии. Об этом сообщается в заявлении полиции, опубликованном на официальном портале Берлина.
Отмечается, что инцидент произошёл в берлинском супермаркете. Гражданин Сирии, который зарегистрирован в Швеции, взял с прилавка нож и нанёс двум мужчинам колото-резаные раны. Это преступление оценивается, как покушение на убийство. Нападавшего оперативно задержали сотрудники полиции.

По оценкам правоохранителей, у сирийца есть признаки психического заболевания. Расследование покушения на убийство начато.

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В смертельном ДТП в Ленобласти с участием автобуса пострадали шесть человек
31 декабря 2024, 18:09

Фото: istockphoto/frodelil

Во Всеволожском районе Ленинградской области рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, который в результате загорелся. Водитель машины погиб, шестеро пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.
Авария произошла в районе деревни Лупполово, сообщает портал 78.ru. Автобус № 436, курсирующий между Санкт-Петербургом и Ненимяки столкнулся с легковым автомобилем. От удара автобус съехал в кювет, а машина загорелась. Её водитель не выжил. Шестеро пассажиров автобуса получили различные травмы, в основном ушибы и раны от осколков стекла.

В компании «Третий парк», обслуживающей данный маршрут, сообщили, что вины их водителя в ДТП нет. По словам представителей перевозчика, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

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