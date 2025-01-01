CBS: в Вирджинии ФБР нашло самый огромный в истории тайник с бомбами

Фото: iStock/ domoyega
В ходе задержания жителя Вирджинии агенты Федерального бюро расследований (ФБР) нашли самый огромный в истории тайник с самодельными бомбами, сообщил телеканал CBS.
Местного жителя Брэда Спэффорда задержали 17 декабря за хранение незарегистрированной короткоствольной винтовки. Ещё обыск проводился на ферме в округе Айл-оф-Уайт, принадлежащей подозреваемому. В амбаре, а ещё в рюкзаке в спальне подозреваемого и обнаружили взрывчатку.
Работники ФБР также нашли у Спэфффорда инструкции по изготовлению взрывоопасных материалов и гексаметилентрипероксиддиамин — особо нестабильное вещество. При трении или изменении температуры оно может сдетонировать
Читайте также:
В НАК назвали количество предотвращенных с начала года терактов
Задержан подозреваемый в попытке взорвать бизнесмена в Москве
Раскрыта причина массовых взрывов пейджеров в Ливане
Работники ФБР также нашли у Спэфффорда инструкции по изготовлению взрывоопасных материалов и гексаметилентрипероксиддиамин — особо нестабильное вещество. При трении или изменении температуры оно может сдетонировать
«ФБР обнаружило на участке более 150 взрывных устройств, что, по предварительным оценкам, стало крупнейшим изъятием готовых взрывных устройств в истории», — отмечалось в ходатайстве прокурора об аресте Спэффорда.
Читайте также:
В НАК назвали количество предотвращенных с начала года терактов
Задержан подозреваемый в попытке взорвать бизнесмена в Москве
Раскрыта причина массовых взрывов пейджеров в Ливане
Ольга Енгалычева