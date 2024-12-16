Глава Ростеха Чемезов: Путин спас оборонную промышленность решением о консолидации ОПК

Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)
Решение президента России Владимира Путина о консолидации оборонных предприятий в государственные холдинги спасло отечественный оборонно-промышленный комплекс. Таким мнением поделился глава Ростеха Сергей Чемезов.
«Если бы, конечно, в нулевые годы наш президент не принял решение о консолидации всех оставшихся оборонных предприятий, в том числе авиационных, в государственные холдинги, в корпорации, наверное, на сегодняшний день было бы очень сложно нам сегодня участвовать в каких-либо военных действиях» — высказался Чемезов в фильме «Властелины неба», показанном на первом канале.Также глава Ростеха отметил, что в 90-е годы российская оборонная промышленность была практически ликвидирована. При этом Путин смог увеличить производство военной продукции в период специальной военной операции. Выпуск боеприпасов в России увеличился в 14 раз, а беспилотников — в четыре раза.
Читайте также:
Президент РФ инициировал спасательные работы в Керченском проливе
Путин проведёт заседание коллегии Минобороны на предстоящей неделе
Путин высказался об участии российских депутатов в СВО
Иван Мусатов