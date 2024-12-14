Путин высказался об участии российских депутатов в СВО

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Участие многих представителей «Единой России» в спецоперации — это мужественный шаг, достойный уважения. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на XXII съезде партии «Единая Россия».
Глава Российской Федерации отметил, что решение об отправке на СВО депутаты приняли добровольно. Путин также выразил благодарность за подобные поступки, которые достойны всяческого уважения.
В субботу, 14 декабря, в Национальном центре «Россия» проходит XXII съезд партии «Единая Россия». В рамках съезда будут приняты изменения в народную программу и устав партии, а также произойдет ротация высшего и генерального советов ЕР.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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В субботу, 14 декабря, в Национальном центре «Россия» проходит XXII съезд партии «Единая Россия». В рамках съезда будут приняты изменения в народную программу и устав партии, а также произойдет ротация высшего и генерального советов ЕР.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Путин приехал на съезд «Единой России»
Екатерина Коршунова