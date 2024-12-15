Президент РФ инициировал спасательные работы в Керченском проливе

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Владимир Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе и создать рабочие группы во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, которая будет ликвидировать последствия ЧП, передало агентство РИА Новости.
«Президент Путин выслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева, а также министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова в связи с посадкой на мель в Керченском проливе двух танкеров», — обратил внимание пресс-секретарь президента Российской Федерации.
Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин «дал необходимые поручения по организации спасательных работ».
По поручению главы российского государства будет создана правительственная рабочая группа при участии «упомянутых членов кабинета во главе с вице-премьером Савельевым». Рабочая группа будет организовывать спасательные работы, а ещё ликвидировать последствия разлива топлива, отметил пресс-секретарь президента России.
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