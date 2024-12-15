Путин проведёт заседание коллегии Минобороны на предстоящей неделе

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведёт заседание коллегии Минобороны, а также встретится с паралимпийцами, завоевавшими награды на Олимпийских играх в Париже. Об этом говорится в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».
Также на ближайшей неделе у главы государства запланировано заседание Госсовета по вопросам поддержки семей.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в четверг 19 декабря состоится прямая линия вместе с пресс-конференцией – программа «Итоги года с Владимиром Путиным». В ночь на 8 декабря начал работу специально организованный колл-центр для сбора обращений от россиян.
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