Глава РЖД Белозёров рассказал Путину о новом пассажирском вагоне

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Глава РЖД Олег Белозёров рассказал российскому президенту Владимиру Путину о преимуществах нового пассажирского вагона габарита «Т». Информацию о встрече передаёт журналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале.
Гендиректор РЖД сообщил, что при проектировании нового года вагона было принято решение расширить его на 30 сантиметров. Это позволило сделать длиннее полку. Теперь её размер составляет два метра, а не 1,83, как это было ранее.
Кроме того, на пять сантиметров расширится центральный проход в вагоне, что позволит получить дополнительное персональное пространство.
Белозёров подчеркнул, что пассажирские вагоны новой модификации будут введены в эксплуатацию уже в декабре этого года.
Читайте также:
Расписание аэроэкспрессов в Шереметьево изменят на три дня в январе
На железнодорожных переездах в столичном регионе стартовали рейды по безопасности
За год пассажирами ЦППК было перевезено порядка полумиллиона животных
Кроме того, на пять сантиметров расширится центральный проход в вагоне, что позволит получить дополнительное персональное пространство.
Читайте также:
Расписание аэроэкспрессов в Шереметьево изменят на три дня в январе
На железнодорожных переездах в столичном регионе стартовали рейды по безопасности
За год пассажирами ЦППК было перевезено порядка полумиллиона животных
Анастасия Чинкова