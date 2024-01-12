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Глава РЖД Белозёров рассказал Путину о новом пассажирском вагоне

12 января 2024, 16:31
Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Глава РЖД Олег Белозёров рассказал российскому президенту Владимиру Путину о преимуществах нового пассажирского вагона габарита «Т». Информацию о встрече передаёт журналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале.
Гендиректор РЖД сообщил, что при проектировании нового года вагона было принято решение расширить его на 30 сантиметров. Это позволило сделать длиннее полку. Теперь её размер составляет два метра, а не 1,83, как это было ранее.

Кроме того, на пять сантиметров расширится центральный проход в вагоне, что позволит получить дополнительное персональное пространство.


Белозёров подчеркнул, что пассажирские вагоны новой модификации будут введены в эксплуатацию уже в декабре этого года.

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#ржд
#россия
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Раскрыт возможный ответ России на конфискацию её замороженных активов
Bloomberg: РФ готовится к судебной тяжбе на фоне планов Запада изъять активы
12 января 2024, 16:18

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Россия готовится помешать США и Евросоюзу изъять часть российских замороженных активов их Центральных банков на восстановление экономики и разрушенной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что в российском Центробанке в настоящее время готовятся к судебной тяжбе для представления интересов государства при возможном судебном разбирательстве. Также Банк России близок к подписанию соглашения с международными юридическими компаниями.

Кроме того, издание сообщает, что российский регулятор занимается изучением иностранных законодательств, которые затрагивают эти вопросы. При этом, по результатам проведённого анализа выяснилось, что конфискация замороженных российских активов маловероятна.

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#россия
#сша
#центробанк
#экономика
#украина
#евросоюз
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Зеленский взял в заложники украинских пенсионеров, сообщил Рогов
Рогов: Зеленский шантажирует западных союзников украинскими пенсионерами
12 января 2024, 16:07

Фото: iStock/Oleg Elkov

Президент Украины Владимир Зеленский фактически взял украинских пенсионеров в заложники и шантажирует ими западных союзников. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.
Ранее Зеленский заявил, что уязвимые категории граждан Украины в первую очередь пострадают, если США задержит предоставление финансовой помощи. Он подчеркнул, что около 12 миллионов украинских пенсионеров просто вымрут, если им вовремя не выплатят пенсию.

Комментируя это заявление Рогов отметил, что Зеленский открыто шантажирует Запад пенсионерами. Он говорит о том, что, по сути, не будет кормить стариков, если США не выделят ещё одну партию средств.

Таким образом, Рогов сравнивает Зеленского с террористами, которые всегда стремятся заработать на заложниках.

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#владимир зеленский
#пенсионеры
#финансирование
#сша
#украина
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Более 1,8 млн подписей собрано в поддержку кандидатуры Путина
12 января 2024, 15:51

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Свыше 1,8 миллиона подписей было собрано в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте самовыдвиженца putin2024.ru.
Отмечается, что все 89 российских регионов доставили в центральный штаб Путина первые партии документов. Всего на данный момент более 1,8 миллиона россиян поставили свои подписи за кандидата.

Также уточняется, что подписи собирают волонтёры, Общероссийский народный фонд и представители партии «Единая Россия».

По закону, самовыдвиженец должен собрать как минимум 300 тысяч подписей из всех субъектов России. Подписи будут предоставлены в ЦИК РФ до 31 января. После этой даты в течение 10 дней будет принято решение о регистрации кандидата.

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#россия
#цик
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Имя нового главы Реутова станет известно 1 февраля
12 января 2024, 15:48

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Итоги конкурса на должность главы Реутова подведут 1 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Конкурс на должность главы стартовал 11 января. Его итоги будут подведены 1 февраля», – сказали в пресс-службе «Интерфаксу».
8 декабря глава городского округа Реутов Станислав Каторов досрочно покинул пост. Сейчас полномочия главы муниципалитета временно исполняет Филипп Науменко, который с марта 2017 года занимал должность заместителя главы администрации Балашихи.

По закону главу городского округа в Подмосковье избирает Совет депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

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#подмосковье
#московская область
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Политолог Марков: США заставят Европу вкладываться в Украину
12 января 2024, 15:30

Фото: istockphoto.com/Photoboyko

Политолог Сергей Марков высказал мнение о том, что теперь США заставят Европу вкладываться в помощь Киеву.
«Теперь Вашингтон будет принуждать страны Европы впрягаться по поводу ситуации на Украине, так как свою часть миссии он выполнил. Теперь настало время европейских держав продолжить дело американцев», — предположил в беседе с «Вечерней Москвой» Марков.

Ранее специальный корреспондент RT Александр Пискунов рассказал о том, как российские артиллеристы Восточного военного округа из Приморья атакуют ВСУ на Марьинском направлении.

«Сейчас мы работаем по живой силе. Техники мало у них, в основном они кидают пехоту на убой», — приводит RT сообщения военнослужащих.

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#украина
#сша
#европа
#политика
#спецоперация
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Власти Латвии решили депортировать 82-летнего россиянина
12 января 2024, 15:29

Фото: istockphoto/william87

82-летнему Борису Каткову пришло письмо от МВД Латвии, где сообщалось, что он представляет угрозу национальной безопасности страны.
Об этом сообщает телеканал RT, ссылаясь на журналиста Алексея Стефанова.

По закону, у пенсионера есть месяц на то, чтобы оспорить решение. При этом утром 12 января к нему пришли сотрудники погранслужбы и дали час на сборы.

В данный момент 82-летний россиянин находится в отделении полиции. Его сын ожидает под окнами. По информации Стефанова, оформление и перевозка мужчины к границе будут занимать 4-5 часов.

К слову, в конце декабря латвийские власти решили принудительно выселить из страны более 1200 российских граждан. Процедура выдворения будет касаться тех, не урегулировал свой правовой статус.

Депортация из Латвии может грозить 1167 россиянам, 800 из них люди старше 60 лет. Об этом сообщает агентство LETA, ссылаясь на Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ).

Претенденты на депортацию не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции. Они не подали документы, чтобы получить ВНЖ для проживания в стране, пишет РИА Новости.

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#латвия
#новости
#политика
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В Словакии предложили запретить бургеры из-за ударов США по Йемену
В парламенте Словакии предложили запретить бургеры из-за ударов США по Йемену
12 января 2024, 15:26

Фото: istock / Kesu01

В Словакии ожидают осуждения действий Соединенных Штатов Америки в Йемене. Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха предложил запретить бургеры. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Я ожидаю, что весь западный мир осудит эту американскую агрессию и запретит участие американских спортсменов в международных соревнованиях. В то же время, я предполагаю, что потребление гамбургеров будет запрещено, а в кафе Братиславы повсюду будут развешаны флаги Йемена и Палестины», — написал Блага.
Блага также поинтересовался, почему Америка можно воевать против независимых государств, а другим нет.

Ранее американский эксперт отреагировал на заявления США о возможной атаке России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#мир
#словакия
#йемен
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Эрдоган обвинил США и Британию в стремлении превратить Красное море в «море крови»
Эрдоган: США и Британия стремятся превратить Красное море в «море крови»
12 января 2024, 15:20

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

США и Великобритания пытаются превратить Красное море в «море крови», используя непропорциональную силу для ударов по Йемену. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам главы государства, американские и британские военные использовали несоразмерную силу, нанеся удары по военным объектам йеменских хуситов.

Эрдоган подчеркнул, что тоже самое в данный момент совершает Израиль по отношению к Палестине.

Также турецкий лидер высоко оценил ответные удары хуситов, заявив, что они успешно противостоят США и Великобритании.

Напомним, что в ночь на 12 января американские и британские военные нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. МИД России категорически осудил такие действия, заявив, что они являются примерами извращения резолюции Совбеза ООН.

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#реджеп тайип эрдоган
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#сша
#великобритания
#обстрел
#море
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Политолог Мезюхо назвал истинные цели программ США в Польше
Политолог Мезюхо: США хотят создать антироссийские настроения в Польше
12 января 2024, 15:06

Фото: istockphoto.com/Stadtratte

Политолог Иван Мезюхо заявил, что программы США по созданию молодёжных фестивалей в Польше для «углубления представления» о стране направлены создание антироссийских настроений среди молодого поколения.
«Это очередной транш для того, чтобы проводить работу среди польской молодёжи по накачиванию её очередной порцией русофобии. США много лет работают в Польше, финансируя различные молодёжные программы, цель которых — настроить молодых людей против РФ и вырастить из них настоящих русофобов, которые в будущем будут продвигать антироссийские тезисы во внешней и внутренней политике», — прокомментировал в беседе с RT Мезюхо.

Однако, кроме Польши в Европе есть и другие страны, которые активно настраиваются Западом. Так, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев к настраиваемым против России государствам отнёс страны Северной Европы.

«Швеции и странам Северной Европы дана установка готовиться к войне с Россией за отъём у неё Северного морского пути и территории, которую РФ сейчас контролирует в Арктике. Задача не только Севморпуть, но ещё они хотят осваивать эти арктические ресурсы, которых несметное количество. Почему-то мало говорят о ситуации, но суть её в том, что кто будет владеть арктическими ресурсами, тот будет занимать первые позиции», — приводит «Царьград» слова Перенджиева.

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