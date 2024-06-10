Движение транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено

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Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале о рабочей ситуации на транспортной развязке.
Причины данного решения не установлены. Людей на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
29 мая Украина попыталась атаковать Крымский мост 10 американскими ракетами ATACMS.
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Александр Климов