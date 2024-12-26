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Глава Шри-Ланки в письме Путину выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС

Фото: iStock/bloodua

Фото: iStock/bloodua

Глава Шри-Ланки Анура Диссаянаке в письме президенту РФ Владимиру Путину выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС. Об этом сообщил РИА Новости посол республики в Москве Пакир Амза.


По словам посла, власти Шри-Ланки также обратились к другим членам БРИКС с просьбой о присоединении в качестве страны-партнера. Амза добавил, что ланкийский президент направил письмо российскому лидеру в октябре текущего года.

Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к объединению официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Главная тема встречи — «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

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#россия
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Зеленский сменил посла Украины в Германии
Bild: Зеленский уволил посла Украины в Германии Макеева из-за критики
26 декабря 2024, 08:21

Фото: iStock/alzay

Владимир Зеленский уволил посла в Германии Алексея Макеева из-за малой помощи Киеву от Берлина. Об этом сообщает Bild.
Отмечается, что Зеленский уволил посла в Германии Алексея Макеева, который находился на посту с октября 2022 года. Согласно информации источника, его сменит нынешний посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Официальной причиной замены Макеева называется регулярная ротация дипломатов, однако есть мнение, что это произошло из-за регулярной критики в адрес посла. Утверждается, что Макеев останется в Берлине до февраля 2025 года.

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Лукашевич назвал обвинявших Лаврова в дезинформации на СМИД ОБСЕ недалекими
26 декабря 2024, 07:22

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что обвинения в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова в дезинформации на встрече СМИД ОБСЕ на Мальте исходят от злобных и недалеких людей. Об этом информирует РИА Новости.
«Да, злобные, недалекие люди. Люди, которым чуждо уважение к иной позиции, попытка понять ее, не обязательно соглашаясь», — сказал он.

Как отметил постоянный представитель России при ОБСЕ, в этом и заключается суть дипломатии: в процессе диалога важно выслушать позицию другой стороны, даже если она вызывает неприятные чувства, и в ответ, возможно, получить аналогичное мнение, при этом стремясь найти общие интересы.

По словам дипломата, никто не пытался искать общие точки соприкосновения. Вместо этого обсуждения свелись к конфронтационной риторике, что, по мнению постоянного представителя РФ, было предсказуемо.

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Неформальный саммит СНГ прошел без лидеров Армении и Азербайджана
Пашинян и Алиев пропустили неформальный саммит СНГ из-за ковида и ЧП
26 декабря 2024, 01:39

Никол Пашинян (фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев не присутствовали на неформальном саммите лидеров СНГ.
Причины их отсутствия оказались разными: Пашинян остался дома из-за коронавируса, а Алиев был вынужден срочно вернуться после известия о крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане, пишет «Коммерсантъ».

Никол Пашинян сообщил в своем заявлении 23 декабря, что получил положительный тест на коронавирус. Несмотря на то что 25 декабря повторное тестирование дало отрицательный результат, премьер-министр решил воздержаться от участия в саммите.

Стало известно об опознании тел погибших при крушении самолета
Стало известно об опознании тел погибших при крушении самолета

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Пашинян сможет присоединиться к саммиту ЕАЭС 26 декабря по видеосвязи.

Ильхам Алиев, вылетевший на встречу, был вынужден изменить планы после информации о крушении самолета в Казахстане, летевшего рейсом Azerbaijan Airlines.

25 декабря сообщалось, что на встрече в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин угостил гостей блюдами, включая томленого осетра и ленивые вареники с уткой. Фото неформального завтрака выложили в Telegram-канале «Пул первого».



На встрече присутствовали лидеры Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Киргизии.

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#рф
#никол пашинян
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Политолог раскрыл, почему Пашинян не приехал на саммит СНГ
Политолог Шармазанов: Пашинян отказался от саммита СНГ из-за смены политвектора
25 декабря 2024, 20:43

Фото: iStock/Wirestock

Премьер Армении Никол Пашинян отказался от поездки на саммит СНГ из-за того, что его задача — сменить политический вектор от сотрудничества с Россией в сторону НАТО и Турции. Об этом заявил политолог Эдуард Шармазанов. По его словам, армянский премьер намеренно торпедирует союзнические отношения с Москвой.
«Если бы Запад и Турция предложили Еревану усилить торгово-экономические отношения, команда Пашиняна быстро вышла бы и из ЕАЭС, и из ОДКБ. Но ни Евросоюз, ни Турция не предлагают Армении ничего, кроме постепенного разрыва отношений с РФ. Поэтому Пашиняну, с одной стороны, приходится активно взаимодействовать с Россией в торгово-экономическом плане, с другой — заявлять, что «российское военное присутствие является угрозой для безопасности Армении», — пояснил Шармазанов в беседе с «Петербургским дневником».
Также стало известно, что Кремль рассчитывает на участие Пашиняна в саммите ЕАЭС, который пройдет 26 декабря. Как сообщают argumenti.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на участие армянского премьера по видеосвязи.

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#рф
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В МИД РФ отвергли обвинения в повреждении посольств в Киеве
Захарова отвергла обвинения в адрес России в повреждении посольств в Киеве
25 декабря 2024, 18:48

Фото: iStock/vlad_karavaev

Попытки обвинить РФ в повреждении посольств иностранных государств в Киеве беспочвенны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
По словам дипломата, подобные заявления со стороны Киева и Запада делаются для того, чтобы сместить фокус внимания со своих террористических атак. Захарова добавила, что проблемы для иностранных посольств на Украине создают западные системы ПВО, которые непрофессионально используются военными ВСУ.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Украины смогли поставить в РФ петарды с взрывоопасным веществом мгновенного действия. ​Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Госдуме сравнили крушение самолета в Актау с малазийским боингом
Депутат Делягин: крушение самолета в Казахстане сравнимо с малазийским боингом
25 декабря 2024, 18:15

Фото: istockphoto/aapsky

Падение авиалайнера в казахстанском Актау сравнимо с малазийским Боингом 777-200ER, упавшим в Донбассе в 2014 году, написал в Telegram-канале депутат Госдумы Михаил Делягин.
Парламентарий выложил кадры, где есть повреждения на фюзеляже воздушного судна. В записи сказано, что отверстия похожи на следы от осколков. В другой записи Делягин оставил комментарий, в котором имеется фраза «а вот, похоже, и второй малайзийский Боинг».

Боинг рейсом Амстердам-Малайзия упал в Донецкой народной республике в июле 2014 года. Тогда погибли почти 300 человек. Утверждалось, что самолет сбили украинские боевики. В Нидерландах следователи обвинили российскую сторону, однако Москва отвергала обвинения.

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#казахстан
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#россия
#новости
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«Цинизм и вранье»: Захарова резко ответила Санду на ее слова о русском языке
Захарова назвала враньем слова Санду о недостатке диалога на русском языке
25 декабря 2024, 17:22

Фото: istockphoto/Mordolff

Слова молдавского лидера Майи Санду о недостатке разговора республиканских властей с гражданами на русском языке являются циничными, заявила дипломат российского МИДа Мария Захарова, проведя параллель с Владимиром Зеленским.
«Это зашкаливающий цинизм, и это нечеловеческое вранье, потому что цинизм и вранье — это вещи, связанные друг с другом», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Перед этим глава Молдовы признала ошибки, допущенные в первый срок, одной из которых назвала недостаточный русскоязычный диалог с людьми.

Зеленский в свое время говорил о важности диалога с русскоязычными украинцами.

Ранее главный дипломат РФ Сергей Лавров оценил мозг Владимира Зеленского.

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#россия
#молдавия
#мид рф
#мария захарова
#русский язык
#новости
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В Подмосковье за год подали более 96 тыс. заявлений по деятельности такси
25 декабря 2024, 16:08

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В подмосковный Минтранс за 2024 год через региональный портал госуслуг поступило более 96 тыс. заявлений на предоставление и аннулирование разрешения на такси. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Услуги, связанные с работой такси, стали вторыми по популярности среди всех услуг, предоставляемых министерством.
«Из всех заявлений 80%, то есть свыше 76 тыс., получили положительное решение. Всего сегодня в Подмосковье работают около 105 тыс. такси и более 34 тыс. перевозчиков. При этом число разрешений, которые выдаёт министерство, постоянно растет. По сравнению с прошлым годом число заявлений, связанных с деятельностью такси, увеличилось на 20%, то есть на 20 тысяч обращений», - пояснили в ведомстве.
Разрешение на такси могут получить самозанятые, индивидуальные предприниматели и юрлица. Для этого нужно подать электронное заявление на портале госуслуг Подмосковья.

Для получения разрешения перевозчику нужно обязательно находиться на учёте в налоговом органе региона и быть зарегистрированным на его территории. Агрегаторам также необходимо иметь права на работу в Московской области. Основное требование к автомобилю - экологический класс не ниже ЕВРО 5.

Кроме того, необходимо привести автомобиль в соответствие с региональным стандартом такси. Это белый кузов, полосы жёлтого и серого цветов, шашечный пояс и оранжевый фонарь на крыше.

Оформить разрешение поможет чат-бот Анна. Он отвечает на самые частые вопросы о порядке получения услуги, документах и сроках рассмотрения заявлений.

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СБУ задержала соратника Кличко в Киеве
СБУ задержала в Киеве соратника Кличко Суханова за взятку в миллион долларов
25 декабря 2024, 16:08

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Соратник мэра Киева Виталия Кличко Александр Суханов задержан в городе по подозрению в получении взятки в миллион долларов, сообщила в Telegram-канале Служба безопасности Украины (СБУ). Речь идет о преступной схеме Киевской городской госадминистрации (КГГА).
«…Задержан руководитель одной из областных ячеек известной партии, который требовал у частного предпринимателя взятку в 1 миллион долларов. По материалам дела, в обмен на эту сумму политик обещал решить земельный вопрос, который возник у бизнесмена с должностными лицами КГГА», — гласит публикация СБУ.
Силовики уточнили, что злоумышленника взяли «на горячем». Официально имя задержанного не названо, однако соответствующие данные есть у украинских журналистов.

Подозреваемому инкриминируют особо крупное мошенничество в составе группы. По данной статье Суханову грозит до 12 лет колонии.

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