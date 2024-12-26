Глава Шри-Ланки в письме Путину выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС

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Глава Шри-Ланки Анура Диссаянаке в письме президенту РФ Владимиру Путину выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС. Об этом сообщил РИА Новости посол республики в Москве Пакир Амза.
По словам посла, власти Шри-Ланки также обратились к другим членам БРИКС с просьбой о присоединении в качестве страны-партнера. Амза добавил, что ланкийский президент направил письмо российскому лидеру в октябре текущего года.
Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к объединению официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Главная тема встречи — «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».
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