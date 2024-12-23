Саудовская Аравия взяла паузу в процессе присоединения к БРИКС

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Саудовская Аравия в 2024 году принимала участие в мероприятиях по линии БРИКС, однако пока внутригосударственные процедуры по присоединению страны к объединению не завершены, поэтому от принятия совместных документов Эр-Рияд воздерживается. Об этом в ходе брифинга заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Он подчеркнул, что новые участники – Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия – активно включились в работу. Они поддерживали все инициативы и проявляли конструктивный подход к ключевым приоритетам представительства.
Саудовская Аравия также принимала участие во многих мероприятиях БРИКС, однако от совместного принятия решений воздерживалась. Власти страны пока взяли паузу в вопросе присоединения к организации.
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Анастасия Чинкова