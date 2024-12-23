В Кремле назвали страны, которые станут партнёрами БРИКС с 1 января 2025 года

Юрий Ушаков (Фото: РИА Новости/Михаил Терещенко)
С 1 января следующего года странами-партнёрами БРИКС станут девять государств. Это Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия и Узбекистан.
Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил, что накануне саммита БРИКС в Казани поступило 35 заявок на подключение к деятельности объединения в том или ном качестве. Некоторые государства хотели сразу стать полноценными членами организации, другие планировали участвовать лишь в отдельных мероприятиях либо присутствовать на оных в качестве наблюдателей, пояснил представитель Кремля.
По словам Ушакова, одним из важных итогов форума в Казани стало учреждение статуса страны-партнёра БРИКС. По результатам консультаций соответствующие предложения были направлены 13 странам. Вышеперечисленные государства уже прислал подтверждения и с 1 января обретут статус стран-партнёров БРИКС. Ещё от четырёх государств ожидаются подтверждения, заключил помощник президента РФ.
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