Молдавия специально спровоцировала газовый кризис, чтобы использовать его для поглощения Приднестровья. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, Россия может принять соответствующие меры, чтобы помочь своим гражданам в регионе, так как Кишинев давит на них по указке НАТО.