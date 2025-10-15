Глава Сирии намерен обсудить с Путиным вопросы сотрудничества
Исполняющий обязанности президента Сирии Ахмед аш-Шараа во время визита в Москву 15 октября хочет провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным на тему развития двустороннего сотрудничества. Об этом пишет SANA.
Встреча носит официальный характер и направлена на укрепление отношений между странами. В ходе переговоров планируется обсудить вопросы политического и экономического взаимодействия, а также обменяться мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.
В рамках визита аш-Шараа также проведёт встречу с представителями сирийской диаспоры в России, информирует агентство.
Это первый визит временного главы Сирии в Россию после смены власти в конце 2024 года. Предыдущий контакт на высшем уровне состоялся в феврале в формате телефонного разговора. Тогда лидеры обсудили ситуацию в арабском государстве, и Путин подтвердил неизменность позиции Москвы по поддержке территориальной целостности Сирии и готовности содействовать улучшению социально-экономической обстановки в стране.
