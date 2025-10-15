Глава Сирии намерен обсудить с Путиным вопросы сотрудничества

15 октября 2025, 02:52

Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

Исполняющий обязанности президента Сирии Ахмед аш-Шараа во время визита в Москву 15 октября хочет провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным на тему развития двустороннего сотрудничества. Об этом пишет SANA.