НАТО готовится сбивать российские истребители
Министры обороны стран НАТО намерены согласовать новый порядок действий, согласно которому российские истребители, оснащённые крылатыми ракетами, смогут рассматриваться как потенциальные цели для поражения. Об этом пишет The Telegraph.
Подчеркивается, что принятие решения о возможности атаки российского самолёта будет зависеть от двух ключевых факторов: его вооружения и траектории полёта. Если оба условия совпадают, истребитель сможет стать законной целью для ПВО. Вопрос о новых мерах министрыи обороны обсудят на ближайшей встрече НАТО, запланированной на ближайшую неделю.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте подчеркивал, что Россия должна осознавать отсутствие намерений НАТО применять оружие против её авиации, пока та не представляет непосредственной опасности для членов организации.
