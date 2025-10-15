Трамп посмертно наградил консерватора Чарли Кирка
Лидер США Дональд Трамп удостоил своего соратника и консервативного активиста Чарли Кирка Президентской медали Свободы. Церемония транслировалась из Белого дома.
Награду получила вдова активиста Эрика Кирк. Она в настоящее время руководит НКО Turning Point, которую возглавила после трагической гибели её супруга.
Чарли Кирка смертельно ранили 10 сентября во время массового мероприятия в Университете долины Юта. У погибшего активиста остались двое детей.
Ранее Дональд Трамп высказывал намерение увековечить память Кирка, предложив назвать в его честь одно из помещений в Белом доме. Этот шаг рассматривался как дополнительное признание заслуг погибшего активиста перед консервативным движением США.
