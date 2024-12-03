Глава СПЧ Фадеев призвал не торопиться запрещать религиозную одежду в школах

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Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал не торопиться с введением запрета на ношение религиозной одежды в учебных заведениях. Ранее такое решение было принято во Владимирской области.
Этот запрет подвергли критике, в частности, власти Чечни, напоминает РБК. Советник президента и глава СПЧ считает запрет на ношение хиджабов и никабов в школах и вузах преждевременным.
Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), муфтий Чечни Салах Межиев раскритиковал решение властей Владимирской области. По его мнению, этот запрет нарушает положения Конституции и подрывает стабильность в обществе. Также негодование муфтия вызвал тот факт, что запрет касается только религиозной одежды людей, исповедующих ислам.
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«Если во Владимире получится, это его дело. В конце концов, это компетенция региональной власти, но пример Владимира немедленно переносить на другие регионы было бы опрометчиво», — сказал Фадеев.
Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), муфтий Чечни Салах Межиев раскритиковал решение властей Владимирской области. По его мнению, этот запрет нарушает положения Конституции и подрывает стабильность в обществе. Также негодование муфтия вызвал тот факт, что запрет касается только религиозной одежды людей, исповедующих ислам.
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Александр Бойцов