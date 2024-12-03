Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Глава СПЧ Фадеев призвал не торопиться запрещать религиозную одежду в школах

Глава СПЧ Фадеев призвал не торопиться запрещать религиозную одежду в школах

Фото: istockphoto/Ridofranz

Фото: istockphoto/Ridofranz

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал не торопиться с введением запрета на ношение религиозной одежды в учебных заведениях. Ранее такое решение было принято во Владимирской области.
Этот запрет подвергли критике, в частности, власти Чечни, напоминает РБК. Советник президента и глава СПЧ считает запрет на ношение хиджабов и никабов в школах и вузах преждевременным.

«Если во Владимире получится, это его дело. В конце концов, это компетенция региональной власти, но пример Владимира немедленно переносить на другие регионы было бы опрометчиво», — сказал Фадеев.



Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), муфтий Чечни Салах Межиев раскритиковал решение властей Владимирской области. По его мнению, этот запрет нарушает положения Конституции и подрывает стабильность в обществе. Также негодование муфтия вызвал тот факт, что запрет касается только религиозной одежды людей, исповедующих ислам.

Читайте также:

Кадыров жестко высказался по отношению к тем, кто хочет запретить хиджаб

Песков: В Кремле не обсуждается запрет на ношение никабов в России

В Дагестане объявили о временном запрете ношения никабов
#дело
#ислам
#спч
#запрет
#регионы
#муфтий
#одежда
На Украине активно формируются альянсы против Зеленского
«Страна.ua»: на Украине создаются альянсы против Зеленского
03 декабря 2024, 16:29

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

На Украине стартовало создание альянсов и медиа-компаний для смены власти в стране. Этим поделились в «Страна.ua» со ссылкой на источник в политических кругах.
«Создаются альянсы, планируются медиа-кампании и политические проекты. Чуют, что скоро грядет смена власти», — говорится в сообщении.

В публикации указывается на общее настроение оппозиционных кругов в создании интриг против президента Украины Владимира Зеленского. К тому же люди приближенные к власти начали искать выходы на близкое окружение избранного президента США Дональда Трампа. К примеру, отправленных в СИЗО олигарх Игорь Коломойский* выступил с прямым обвинением к Зеленскому. Самого же бизнесмена заподозрили в связях с одним из близких соратников Трампа — Борисом Эпштейном.

Читайте также:

Олигарх Коломойский* работал с командой Трампа для интриг против Зеленского

Украинский депутат раскритиковал Зеленского за упущенный шанс заключить мир с Россией

В НАТО раскрыли планы в отношении Украины

Игорь Коломойский* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
#сша
#медиа
#украина
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат ГД Журова выразила надежду на пересмотр Абхазией соглашения с Россией
03 декабря 2024, 15:19

Фото: iStock/Anastasiia_Guseva

Депутат Госдумы Светлана Журова выразила надежду, что отказ Абхазии от ратификации соглашения об инвестициях с Россией не ухудшит отношения с этой страной. Ее слова передает «Лента.ру».
«Мы знаем, какие волнения на этой почве были в Абхазии. Возможно, когда пройдут выборы президента, соглашение еще раз проанализируют, пересмотрят. В любом случае, будем думать, как дальше выстраивать взаимоотношения», — сказала Журова.

Она добавила, что при любом раскладе волнений нужно избежать. По ее словам, у России есть соглашения о защите инвестиций с другими странами, которые выгодны обеим сторонам, однако правительству Абхазии не удалось убедить в этом свой народ, отметила Журова.

Депутат также выразила надежду на то, что отношения между Россией и Абхазией не испортятся, а достигнутые соглашения не повлияют на поддержку этой страны.

Читайте также:

Парламент Абхазии не ратифицировал соглашение с РФ об инвестициях

Премьер-министра Абхазии отправили в отставку

Ардзинба: Оппозиция Абхазии не нуждается в солидарности президента Грузии
#выборы
#соглашения
#соглашение
#страны
#депутат
#парламент
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Попытка Майдана в Грузии провалена, считает премьер Кобахидзе
Премьер Грузии Кобахидзе: попытка устроить в стране Майдан провалилась
03 декабря 2024, 14:43

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Оппозиция в Грузии потерпела неудачу в попытках реализовать в стране сценарий украинского Майдана и совершить государственный переворот. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
«"Нацмайдан" в Грузии провалился, несмотря на координированные попытки воплотить такой сценарий», — сказал он, выступая на брифинге перед журналистами.

По словам главы грузинского правительства, организаторы беспорядков в Грузии, в том числе неправительственные организации, не уйдут от ответственности. Он подчеркнул, что лидеры и вдохновители оппозиции сами не митингуют, а сидят по кабинетам, но это ничего не значит.

В ходе акций протеста минувшей ночью грузинские правоохранители задержали 34 человека. Недовольные в ходе уличных беспорядков бросали в сотрудников полиции пиротехнику и зажигательные смеси.

Читайте также:

Полицейский в Тбилиси загорелся после действий протестующих

ЕС осудил противодействие беспорядкам в Грузии

В Тбилиси силовики начали разгон акции протеста с помощью водомета
#сценарий
#грузия
#оппозиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Олигарх Коломойский* работал с командой Трампа для интриг против Зеленского
«Страна.ua»: Коломойский* работал с командой Трампа для интриг против Зеленского
03 декабря 2024, 14:42

Игорь Коломойский (Фото: РИА Новости/Михаил Маркив)

На Украине рассказали о связях известного олигарха Игоря Коломойского* с командой избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет «Страна.ua».
«У Коломойского* есть контакт с одним из близких соратников Трампа — Борисом Эпштейном», — говорится в сообщении telegram-канала.

Как отмечают источники издания, целью олигарха являлось создание интриг против нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Уточняется, что Эпштейн недавно стал фигурантом дела о вымогательстве. За определенную сумму денег он гарантировал должности в Белом доме. Предполагается, что на данный момент Эпштейн утратил свое влияние и теперь не может формировать состав администрации президента США.

Читайте также:

В НАТО раскрыли планы в отношении Украины

Fox News: Трамп предупредил Трюдо о возможности сделать Канаду 51-м штатом США

Депутат Рады Дмитрук: Зеленскому свойственно не признавать свои ошибки

Игорь Коломойский* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
#сша
#трамп
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава СПЧ заявил, что миграционная политика должна быть жестокой
03 декабря 2024, 14:04

Фото: iStock/ vichinterlang

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что РФ не нужны кишлаки в городах, а миграционной политике стоит быть жесткой, рассказал он РБК.
Валерий Фадеев уточнил, что Российская Федерация должна быть открытой, но подход к завозу мигрантов в страну нужно ужесточить — он объявил, что приезжать на заработки мигранты смогут только через работодателя и их нахождение в России стоит ограничить трудовым контрактом. Ещё правозащитник подчеркнул тот факт, что большое количество мигрантов, уже имеющих паспорта гражданина РФ, слабо владеют русским языком.

«Мы раздавали паспорта миллионам людей, а теперь имеем проблемы, например, в школе. Выясняется, что ребенок еле говорит по-русски или совсем не говорит, отец еле говорит, мамаша вообще не говорит по-русски (...). Вот у меня вопрос: а нам нужны такие мамаши как граждане России? Нет, не нужны», — обратил внимание Валерий Фадеев.

Читайте также:

Депутат Матвеев: мигранты искусственно стимулируют спрос на валюту и рост курса доллара

Депутат Госсовета РТ Валиуллин объяснил опасность закона об обучении мигрантов

В 2024 году РФ покинули миллион мигрантов
#мигранты
#рф
#спч
#россияне
#русский язык
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД КНР отреагировал на угрозы Дональда Трампа ввести пошлины против стран БРИКС
03 декабря 2024, 13:42

Линь Цзянь (фото: РИА Новости / Анна Раткогло)

Китай намерен укреплять взаимодействие в рамках БРИКС, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 100 % для стран БРИКС, сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге.
«Китай выражает готовность продолжать работать с партнерами по БРИКС для углубления практического сотрудничества в различных областях, чтобы внести еще больший вклад в устойчивый и стабильный рост мировой экономики», — сказал Цзянь.
По его словам, главная цель БРИКС заключается в достижении всеобщего развития и процветания, организация выступает за открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество. Кроме того, страны БРИКС избегают участие в блоковой конфронтации и не нацелены на третьи стороны.

Председательство России в БРИКС проводится под лозунгом усиления многосторонних подходов для обеспечения справедливого глобального развития и безопасности.

Читайте также:

Китай изучает способы ослабления санкций на примере России

Бывший глава Bank of China приговорён к смертной казни за взятки

Китай испугался сближения России и КНДР
#китай
#сотрудничество
#страны
#брикс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В НАТО раскрыли планы в отношении Украины
Рютте: НАТО хочет обеспечить Украине благоприятную позицию для переговоров
03 декабря 2024, 13:37

Фото: iStock/Michele Ursi

НАТО хочет обеспечить Украине благоприятную позицию на переговорах с Россией по мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте перед началом двухдневной встречи глав МИД НАТО в Брюсселе.
«Не нужно обсуждать шаг за шагом нашу помощь, нужно делать все, чтобы Украина имела сильные позиции для начала переговоров. Мы обсудим в ближайшие два дня, как сделать так, чтобы Украина, в случае решения о начале переговоров, смогла вести их с сильной позиции», — заявил Рютте.

Он подчеркнул, что для усиления позиций Украины необходимо оказывать стране больше военной помощи. И эта помощь должна заключаться в увеличении поставок вооружения для ВСУ и подготовке украинских солдат о начале переговоров с Россией по урегулированию конфликта.

Ранее дипломатический источник ТАСС в Брюсселе сообщал, что Украина не получит конкретных обещаний о сроках вступления в НАТО на последней в этом году встрече министров иностранных дел альянса. Этот вопрос на данный момент не подлежит решению. По словам источника, обсуждение сроков членства Украины в НАТО на текущем этапе лишено практического смысла, а излишнее внимание к этой теме со стороны Киева не принесет результатов.

Читайте также:

США выделили Украине очередной пакет военной помощи

Столтенберг допустил временные территориальные уступки Украины

Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
#сша
#помощь
#украина
#нато
#всу
#вооружения
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Между Финляндией и Швецией разорвался интернет-кабель
03 декабря 2024, 13:27

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Между Финляндией и Швецией произошел новый разрыв телекоммуникационного кабеля. В этот раз фрагмент кабеля повредился не в воде, а на суше — недалеко от финских городов Эспоо и Вихти. Сотрудники полиции Финляндии полагают, что причиной разрыва могла стать диверсия. В стране ещё произошел сбой в сети оптоволоконной компании Global Connect, сообщила шведская газета Aftonbladet.
Представитель Шведского агентства почты и телекоммуникаций (PTS) рассказал Dagens Nyheter, что на территории Финляндии произошли «две неисправности» на суше. Одну из неисправностей устранили ночью, работа над второй на данный момент ещё ведётся.

Пресс-секретарь компании Global Connect Никлас Экстрем обратил внимание, что из-за сбоя в сети без интернета в Финляндии остаются около шесть тысяч домов. Не говорилось в каком из населённых пунктов — в Вихти или Эспоо — аварию устранили.

Силовые ведомства Швеции осведомлены об инциденте. Полиция Финляндии, по информации министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина, полагает, что это была диверсия. Среди представителей финских властей прокомментировала ситуацию лишь министр транспорта Лулу Ранне. В социальных сетях она написала, что правительство отнеслось к произошедшему «серьёзно».

Читайте также:

Telia: в Балтийском море повреждён кабель связи между Литвой и Швецией

Швеция приостанавливает прямое сотрудничество с Грузией

Швеция предоставит Киеву два корабля береговой охраны и 40 тысяч противогазов
#полиция
#работа
#правительство
#компании
#министр
#диверсия
#финляндия
#швеция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Парламент Абхазии не ратифицировал соглашение с РФ об инвестициях
03 декабря 2024, 12:29

Фото: iStock/ rarrarorro

Парламент Абхазии проголосовал против ратификации инвестиционного соглашения с РФ, проинформировало агентство РИА Новости.
Ратификацию абхазо-российского соглашения должны были рассмотреть 15 ноября, но данный вопрос привёл к протестам, в результате которых произошла отставка президента Абхазии Аслана Бжании.

Против ратификации соглашения проголосовал 21 человек, а трое воздержались. Перед началом сессии у здания парламента собрались люди в ожидании решения абхазских депутатов.

Ранее исполняющий обязанности президент Абхазии Бадра Гунба принял отставку премьер-министра Александра Анкваба. В этом указе отмечалось, что отставка Анкваба была проведена по седьмой статье Конституционного закона Республики Абхазия «О кабинете министров Республики Абхазия».

Ещё Бадра Гунба давал поручение правительству найти денежные средства для оплаты перетока электроэнергии из РФ в Абхазию.

Читайте также:

Оппозиция Абхазии заявила о бегстве президента

Бжания обсудил ситуацию в Абхазии с силовиками

Ардзинба: Оппозиция Абхазии не нуждается в солидарности президента Грузии
#соглашения
#люди
#абхазия
#парламент
#соглашение
Следите за нашими новостями
в удобном формате