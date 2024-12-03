Глава СПЧ Фадеев призвал не торопиться запрещать религиозную одежду в школах

Между Финляндией и Швецией произошел новый разрыв телекоммуникационного кабеля. В этот раз фрагмент кабеля повредился не в воде, а на суше — недалеко от финских городов Эспоо и Вихти. Сотрудники полиции Финляндии полагают, что причиной разрыва могла стать диверсия. В стране ещё произошел сбой в сети оптоволоконной компании Global Connect, сообщила шведская газета Aftonbladet.