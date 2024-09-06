Глава СПЧ Фадеев: РФ должна быть открыта для мигрантов, но с жёсткими правилами

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Россия может быть ещё более открытой для мигрантов. Однако правила их пребывания в стране должны быть достаточно жёсткими.
Такое мнение высказал советник президента, глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его мнению, в настоящее время Россия не может в должной мере справиться с потоком мигрантов, которые наводняют страну, прибывая из республик бывшего СССР. В результате разного рода проблемы, в том числе и криминальные, возникают на постоянной основе.
По мнению главы СПЧ, именно в отсутствии такого жёсткого регламента кроется причина многих существующих проблем в области миграции. Он также признал, что разработка таких правил — задача на будущее, а пока страна к ней даже не подступается.
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«С одной стороны, наша страна должна быть открыта, как земля обетованная. С другой стороны, должны действовать жёсткие правила для мигрантов, чтобы мы сохраняли свою идентичность, оставались самими собой», — сказал Фадеев.
По мнению главы СПЧ, именно в отсутствии такого жёсткого регламента кроется причина многих существующих проблем в области миграции. Он также признал, что разработка таких правил — задача на будущее, а пока страна к ней даже не подступается.
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Александр Бойцов