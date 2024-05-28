Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю» за отказ ответить, чей Донбасс

Фото: iStock/Believe_In_Me
Голосовые помощники не отвечают на политические вопросы, в частности на вопрос о том, кому при надлежит Донбасс. Недовольство эти фактом выразил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, приводит его слова «Коммерсантъ».
Он раскритиковал устройства «Алиса» и «Маруся», которые в отличие от американских помощников, разработанных компанией OpenAI, не говорят с пользователем на политические темы.
Фадеев назвал такое положение дел вопросом отношения россиян к истории своей страны.
Читайте также:
«Донбасс важнее, чем Харьков»: Украина рискует потерять ключевой город
На Западе предположили, как закончится сражение за Донбасс
Братья Запашные рассказали об угрозах из-за поездки на Донбасс
Фадеев назвал такое положение дел вопросом отношения россиян к истории своей страны.
«Уход от ответа — лучшее, что мы можем сделать сейчас», — так неполитизированность голосовых помощников прокомментировал директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов.
Читайте также:
«Донбасс важнее, чем Харьков»: Украина рискует потерять ключевой город
На Западе предположили, как закончится сражение за Донбасс
Братья Запашные рассказали об угрозах из-за поездки на Донбасс
Анастасия Хохлова