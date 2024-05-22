«Донбасс важнее, чем Харьков»: Украина рискует потерять ключевой город

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Контроль над Часовым Яром откроет ВС РФ выход к Краматорску. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на военного корреспондента Александра Чаленко.
По словам военкора, Донбасс — это большая холмистая местность. Высоты там достигают от 60 до 240 метров. Часов Яр расположен на самой высокой точке, поэтому контроль над ним дает возможность очень просто добраться до Константиновки, а также выйти на Краматорск.
Он отметил, что рядом Славянск. Взяв контроль над Часовым Яром, можно выйти в тыл Горловки, а также открывается путь на Покровское.
По его мнению, для армии Украины Донбасс важнее, чем Харьков.
Ранее сообщалось, что появились кадры удара ВС РФ по пункту временной дислокации ПВД ВСУ в Волчанске Харьковской области с помощью авиабомбы ОДАБ-1500. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Он отметил, что рядом Славянск. Взяв контроль над Часовым Яром, можно выйти в тыл Горловки, а также открывается путь на Покровское.
По его мнению, для армии Украины Донбасс важнее, чем Харьков.
Ранее сообщалось, что появились кадры удара ВС РФ по пункту временной дислокации ПВД ВСУ в Волчанске Харьковской области с помощью авиабомбы ОДАБ-1500. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова