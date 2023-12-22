Глава СРЗП Миронов заявил о подготовке новой структуры правительства России

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В России ведётся работа над новой структурой правительства. Об этом сообщил глава партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов.
Он подчеркнул, что работа ведётся именно над самой структурой. Миронов выразил надежду на то, что в ходе модернизации будет изменён кадровый подход в различных ведомствах, в том числе в Банке России и Минфине.
Вместе с тем, политик отметил, что премьер-министр Михаил Мишустин активно работает и действительно находится на «своём месте».
При этом, на вопрос журналистов об изменениях в структуре, он ответил тем, что не знает о каких-либо конкретных пунктах по модернизации системы. Также он отметил, что не в курсе, рассматривается ли возможность ухода каких-то «слабых фигур».
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Вместе с тем, политик отметил, что премьер-министр Михаил Мишустин активно работает и действительно находится на «своём месте».
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Анастасия Чинкова