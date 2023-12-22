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Глава СРЗП Миронов заявил о подготовке новой структуры правительства России

22 декабря 2023, 20:37
Фото: iStock/anislav Ostranitsa

Фото: iStock/anislav Ostranitsa

В России ведётся работа над новой структурой правительства. Об этом сообщил глава партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов.
Он подчеркнул, что работа ведётся именно над самой структурой. Миронов выразил надежду на то, что в ходе модернизации будет изменён кадровый подход в различных ведомствах, в том числе в Банке России и Минфине.

Вместе с тем, политик отметил, что премьер-министр Михаил Мишустин активно работает и действительно находится на «своём месте».


При этом, на вопрос журналистов об изменениях в структуре, он ответил тем, что не знает о каких-либо конкретных пунктах по модернизации системы. Также он отметил, что не в курсе, рассматривается ли возможность ухода каких-то «слабых фигур».

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#сергей миронов
#партия
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«Нас там никто не ждёт»: В Киеве рассказали о тайном послании Зеленского Путину
Политолог Бондаренко: Зеленский «зашил» в своей речи послание Путину о НАТО
22 декабря 2023, 21:34

Фото: Сайт Кремля

Выступая на пресс-конференции глава Украины Владимир Зеленский зашифровал в своей речи послание для российского лидера Владимира Путина о том, что Киев не будет вступать в НАТО, об этом заявил киевский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала «Да, это так».
«Он «зашил» один посыл, который был адресован Путину в этой пресс-конференции. Этот посыл о том, что Украина не идет ни в какое НАТО, что нас там никто не ждет вообще», — прокомментировал ситуацию Бондаренко.

Политолог затрудняется даже предположить о том, когда могли бы стартовать переговоры, призванные урегулировать ситуацию в стране. По словам Бондаренко, конкретные позиции сторон конфликта всё ещё не сформированы, также как и позиции возможных посредников в переговорах - Соединённых Штатов Америки и Великобритании.

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#сша
#великобритания
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В ООН заявили, что 85% населения Газы покинули свои дома по принуждению
Гутерреш: 85% населения сектора Газа принудили покинуть дома
22 декабря 2023, 20:55

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

Порядка двух миллионов жителей сектора Газа вынудили покинуть свои дома. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Он отметил, что 1,9 миллионов человек, а это 85% жителей анклава, были вынуждены покинуть свои дома по принуждению.

Вместе с тем, порядка полумиллиона человек испытывают голод, а согласно статистике, четверо из пяти самых голодных людей в мире проживают сейчас в секторе Газа.

Гутерреш предупредил, что такие неблагоприятные условия создают риски для начала нарушения общественного порядка.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа.

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#сектор газа
#жители
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#эвакуация
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В ООН не приняли поправку о приостановке боёв в Газе из-за США
22 декабря 2023, 20:09

Фото: iStock/Askolds

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа, об этом сообщает «РИА Новости».
По информации СМИ, ​СБ ООН не принял поправку к резолюции по сектору Газа, призывающую к немедленному прекращению огня из-за позиции Соединённых Штатов.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что во всём мире есть только две страны, которые выступают против прекращения огня в секторе Газа — это Израиль и Соединённые Штаты. При этом, по словам дипломата, все остальные страны находятся в абсолютном консенсусе, относительно необходимости прекращения боевых действий.

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#оон
#сектор газа
#израиль
#сша
#война
#палестина
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Политолог Журавлев заявил об отсутствии шансов Украины на вступление в ЕС
22 декабря 2023, 18:41

Фото: istockphoto.com/butenkow

Политолог Дмитрий Журавлев заявил, что у Украины нет шансов на вступление в Евросоюз, поскольку для того необходима длительная процедура, на которую у Киева нет времени.
«Чтобы после этой процедуры Украина вступила в ЕС, должно быть единогласное положительное решение глав государств и правительств Евросоюза. Но Орбан точно не проголосует за, и он будет не один. В случае вступления малоразвитой страны в ЕС сообщество в течение десяти лет должно осуществлять процесс повышения уровня жизни в этой стране за счёт средств членов сообщества. Но Украина большая и дотировать её всех денег ЕС не хватит», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Журавлев.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спросил у Евросоюза, планирует ли объединение принять Украину вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военнослужащими.

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#украина
#ес
#политика
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В США расширили правовые основания для введения санкций против России
Байден расширил возможности администрации США по введению санкций против РФ
22 декабря 2023, 17:28

Фото: iStock/designer491

Президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому расширяются основания для введения антироссийских санкций. Об этом сообщили в Белом доме.
Отмечается, что указ, например, предоставляет возможность отключения от финансовой системы банков, которые были уличены в содействии России в обходе санкций против военно-промышленного комплекса страны.

Вместе с тем, администрация США получила возможность блокировки импорта продукции, которая была произведена в России, но глубоко переработана в других государствах. Это касается алмазов, морепродуктов и алкогольных напитков.

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#сша
#санкции
#джозеф байден
#указ
#администрация
#россия
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Аналитик Васильев заявил о минимальных последствиях выхода Анголы из ОПЕК для РФ
22 декабря 2023, 17:28

Фото: istockphoto.com/Aoraee

Главный аналитик банка Михаил Васильев высказал мнение о том. что выход Анголы из ОПЕК минимально отразится на нашей стране.
«После выхода Анголы в ОПЕК останется 12 стран. К примеру, в последние годы картель покинули Катар, Индонезия и Эквадор. В целом решение Анголы не оказало значимого влияния на нефтяной рынок. Страна добывает 1,1 млн б/с и не обладает достаточными мощностями для того, чтобы значимо нарастить добычу и нарушить баланс спроса и предложения на мировом рынке», — пояснил в беседе с Газета.ру Васильев.

Поэтому, считает эксперт, цена нефти марки Brent не изменится.

Однако, отметил Васильев, решение Анголы о выходе из картеля свидетельствует о серьёзных разногласиях его участников.

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#рынок
#цена
#нефть
#страны
#экономика
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Нидерланды передадут Украине 18 истребителей F-16
Нидерланды подготовят 18 истребителей F-16 для отправки на Украину
22 декабря 2023, 16:57

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Правительство Нидерландов приняло решение подготовить 18 истребителей F-16 для передачи Украине. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Проинформировал президента Зеленского о решении нашего правительства. Поставка F-16 является одним из важнейших элементов наших договоренностей о военной поддержке Украины», - написал Рютте в своей соцсети Х.

Он также добавил, что перед поставкой истребителей должен будет соблюден ряд требований, в том числе подготовка персонала и инфраструктуры.

Таким образом, по словам Рютте, Нидерланды подтверждают неименную приверженность предоставлению Киеву необходимой помощи. Он отметил, что Нидерланды готовы помочь Украине вступить в ЕС и достичь необходимых соглашений по финансированию Киева на заседании ЕС, которое состоится в феврале следующего года.

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#подготовка
#соцсети
#ес
#нидерланды
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В Киргизии приняли новый флаг
Президент Киргизии Жапаров подписал закон об изменении флага страны
22 декабря 2023, 16:42

Фото: iStock/HStocks

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об изменении государственного флага. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе главы государства.
Отмечается, что были внесены изменения в дизайн предыдущего флага. Так, волнообразные лучи, расходящиеся в стороны от навершия юрты, теперь стали прямыми. Инициаторы законопроекта подчеркнули, что прежние лучи могли напоминать подсолнух, который не считается основной сельскохозяйственной культурой страны. Вместе с тем, по мнению депутатов, прямые лучи больше напоминают солнечные.

Решение об изменении дизайна флага получило различные оценки среди жителей Киргизии. Многие были категорически против внесения изменений в государственный символ. Такую же позицию приняли киргизские спортсмены, которые отказались выступать под новым флагом, заявив, что на все соревнования будут выходить с прошлой версией символа.

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#киргизия
#флаг
#закон
#президент
#изменения
#дизайн
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Инициативная группа: мы видим в Путине будущее нашей страны
22 декабря 2023, 16:34

Фото: сайт Кремля

После публичного объявления Владимиром Путиным о своём согласии участвовать в выборах президента РФ состоялось организационное собрание, а 16 декабря прошло заседание инициативной группы по выдвижению действующего лидера в кандидаты на должность президента России.
Директор Спортивной школы олимпийского резерва «Белка» Анна Пахомова, которая также вошла в состав инициативной группы, рассказала в эфире «Радио 1», почему выборы – это важно.
«Мы видим во Владимире Путине будущее нашей страны, мы его поддерживаем, и мы хотим жить в сильной, счастливой, развивающейся России. И единственный вариант для нас – это такой сильный и объединяющий лидер», — сказала она.
Напомним, инициативную группу по выдвижению действующего лидера в кандидаты на должность президента России вошли представители разных сторон общества: врачи, учителя, промышленники, аграрии и бизнесмены и так далее. Участники СВО также выступили в поддержку выдвижения Путина на выборы президента. Они отметили, что поддержка Владимира Путина – акт защиты Родины, независимости страны, поддержка на передовой.

Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Самовыдвиженцы должны выдвинуть свои кандидатуры до 27 декабря, а кандидаты от партий — до 1 января 2024 года.

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#выборы
#будущее
#владимир путин
#россия
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