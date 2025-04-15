Сергей Нарышкин (Фото: kremlin.ru)
Мирное решение конфликта на Украине подразумевает прежде всего её полностью безъядерный статус. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
Кроме того, Киев должен признать суверенитет российских регионов в нынешних границах, а также отменить дискриминационные законы, введённые на Украине после государственного переворота в 2014 году, сообщил глава разведывательного ведомства журналистам перед встречей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В Минск Нарышкин прибыл сегодня, 15 апреля.
Никто также не отменял задачи по денацификации и демилитаризации соседней страны, поставленные в начале СВО, и это должно быть сделано, добавил Нарышкин.
Читайте также:
В СВР раскрыли, какой будет обстановка в мире в 2025 году
Нарышкин: кандидат на пост главы ЦРУ Рэтклифф — профессионал
Нарышкин ответил на вопрос об охране Асада
«Что касается стратегических целей России после завершения конфликта, то они остаются прежними. Условия мирного соглашения предусматривают, безусловно, безъядерный, нейтральный статус Украины», — сказал глава СВР.
Никто также не отменял задачи по денацификации и демилитаризации соседней страны, поставленные в начале СВО, и это должно быть сделано, добавил Нарышкин.
Читайте также:
В СВР раскрыли, какой будет обстановка в мире в 2025 году
Нарышкин: кандидат на пост главы ЦРУ Рэтклифф — профессионал
Нарышкин ответил на вопрос об охране Асада
Александр Бойцов