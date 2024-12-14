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Нарышкин ответил на вопрос об охране Асада

Директор СВР Нарышкин заявил, что не знает, обеспечили ли Асаду госохрану
Фото: Сергей Нарышкин (Фото: kremlin.ru)

Фото: Сергей Нарышкин (Фото: kremlin.ru)

Главный российский разведчик Сергей Нарышкин не в курсе, обеспечили ли бывшему президенту Сирии Башару Асаду госохрану.
«Это не ко мне вопрос, не знаю», — сказал Нарышкин журналистам на вопрос об охране Асада и надежная ли у него сейчас защита.
Конфликт в Сирии длится с 2011 года. В ноябре текущего года террористы атаковали Алеппо и Идлиб. Асад в свою очередь отмечал, что Сирии помогут союзнические силы и приказал своей армии защищать российские военные базы.



Кроме того, за поддержку Сирии выступили представители шиитской группировки «Хезболлах». Тем не менее, режим Асада пал, а на его место пришло временное правительство.

Перед этим сообщалось, чем пригрозили военкорам, связанным с Асадом.

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