Нарышкин: кандидат на пост главы ЦРУ Рэтклифф — профессионал

Сергей Нарышкин (Фото: kremlin.ru)
Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин прокомментировал назначение Джона Рэтклиффа главой ЦРУ, проинформировало агентство РИА Новости.
Сергей Нарышкин передал, что не знаком с Джоном Рэтклиффом, который занимал пост главы нацразведки Соединённых Штатов Америки в годы первого президентства Дональда Трампа, но отметил, что знает о нем, как о профессионале.
О кандидате на пост главы ЦРУ стало известно еще в ноябре. Потом Дональд Трамп подтвердил в социальной сети Truth Social данную информацию, назвав Джона Рэтклиффа «борцом за правду и честность». По информации Reuters, назначенный глава ЦРУ активно критиковал политику администрации Джо Байдена на Ближнем Востоке. Его беспокоило намерение Вашингтона ограничить поставки оружия Израилю в ответ на непропорциональное применение силы со стороны Тель-Авива в секторе Газа.
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«Так что, ждем решения», — обратил внимание глава Службы внешней разведки.
О кандидате на пост главы ЦРУ стало известно еще в ноябре. Потом Дональд Трамп подтвердил в социальной сети Truth Social данную информацию, назвав Джона Рэтклиффа «борцом за правду и честность». По информации Reuters, назначенный глава ЦРУ активно критиковал политику администрации Джо Байдена на Ближнем Востоке. Его беспокоило намерение Вашингтона ограничить поставки оружия Израилю в ответ на непропорциональное применение силы со стороны Тель-Авива в секторе Газа.
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Ольга Енгалычева