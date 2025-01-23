В СВР раскрыли, какой будет обстановка в мире в 2025 году

Американский блогер Лекс Фридман, который ранее осудил Зеленского, заявил, что намерен посетить Россию. Он хочет взять интервью у президента Владимира Путина. Свой план мужчина озвучил в эфире YouTube-канала телеведущего Джо Рогана, однако конкретные сроки поездки и готовность российского лидера встретиться с ним остались неизвестными.