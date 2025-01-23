В СВР раскрыли, какой будет обстановка в мире в 2025 году

Сергей Нарышкин (Фото: kremlin.ru)
В 2025 году обстановка в мире спокойной не будет. Так считает директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, его слова приводит РИА Новости.
«Уже сегодня понятно, что 2025 год не будет спокойным. Многое зависит от того, насколько региональным и глобальным игрокам хватит и здравого смысла, и выдержки», — считает Нарышкин.
По его словам, сегодня уже идет процесс перехода от однополярного миропорядка к новому, справедливому миропорядку.
Нарышкин пояснил, что подобный процесс сопровождается определенными рисками и в целом является очень непростым.
В ноябре 2024 года Нарышкин заявлял, что западные страны перестали думать о нанесении стратегического поражения России, опасаясь самим потерпеть поражение. Также он добавил, что Запад везде видит исключительно себя, либо объект для подавления, завоевания или грабежа.
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Элина Позднякова