Глава СВР Нарышкин не исключил контакты с главой ЦРУ в ближайшее время

Фото: сайт Кремля
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин не исключил контакты с руководителем ЦРУ в ближайшее время. Фрагмент разговора с Нарышкиным опубликовал в своем Telegram-канале Павел Зарубин.
Последний разговор Нарышкина и Бернса состоялся в конце июня прошлого года по телефону. По словам главы СВР, в рамках телефонной беседы они «рассуждали, что делать с Украиной».
Ранее Сергей Нарышкин прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО в обход правил. Политик усомнился в том, что Украина вступит в Североатлантический альянс ускоренным путем.
Напомним, в ноябре 2023 года Россия и США провели ряд очных консультаций по выявлению раздражителей в двусторонних отношениях, однако прогресса в решении проблем добиться не удалось.
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Ранее Сергей Нарышкин прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО в обход правил. Политик усомнился в том, что Украина вступит в Североатлантический альянс ускоренным путем.
Напомним, в ноябре 2023 года Россия и США провели ряд очных консультаций по выявлению раздражителей в двусторонних отношениях, однако прогресса в решении проблем добиться не удалось.
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Екатерина Коршунова