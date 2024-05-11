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Глава СВР Нарышкин не исключил контакты с главой ЦРУ в ближайшее время

11 мая 2024, 17:52
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин не исключил контакты с руководителем ЦРУ в ближайшее время. Фрагмент разговора с Нарышкиным опубликовал в своем Telegram-канале Павел Зарубин.
Последний разговор Нарышкина и Бернса состоялся в конце июня прошлого года по телефону. По словам главы СВР, в рамках телефонной беседы они «рассуждали, что делать с Украиной».

Ранее Сергей Нарышкин прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО в обход правил. Политик усомнился в том, что Украина вступит в Североатлантический альянс ускоренным путем.



Напомним, в ноябре 2023 года Россия и США провели ряд очных консультаций по выявлению раздражителей в двусторонних отношениях, однако прогресса в решении проблем добиться не удалось.

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#россия
Макрон снова заявил о возможности отправки французских войск на Украину
Макрон снова допустил отправку французских военных на Украину
11 мая 2024, 16:58

Фото: сайт Кремля

Презиент Франции Эммануэль Макрон вновь допускает отправку французских военных на Украину. Об этом сообщает Le Figaro.
При этом он выразил надежду, что Франции не придётся воевать, поскольку она является «мирной, а не военной державой». Однако, если Европа желает мира, то его необходимо защищать. Для этого требуется наращивание производства вооружения и сдерживание России, если она «зайдёт слишком далеко».

Макрон призвал говорить соперникам о том, что в случае возникновения угрозы интересам и безопасности Франции последуют ответные меры, которые также могут потребовать отправки военных.

Вместе с тем, глава государства заявил, что Франция не будет действовать одна. Если будет необходимо, то все европейские государства должны объединиться и действовать совместно.

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#эммануэль макрон
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#украина
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В Алма-Ате завершились переговоры глав МИД Армении и Азербайджана
МИД Азербайджана: между Ереваном и Баку остались вопросы, вызывающие разногласия
11 мая 2024, 16:33

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Между Баку и Ереваном по-прежнему остались вопросы, по которым имеются разногласия. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.
В казахстанской Алма-Ате 10-11 мая прошли переговоры между главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым.

Министры и их делегации продолжили обсуждать положения проекта «Двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией». По итогам переговоров стороны приняли решение продолжить обсуждение по оставшимся открытым вопросам, по которым до сих пор имеются разногласия.

Напомним, что в 2022 году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждать будущий мирный договор. В конце мая 2023 года армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван согласен признать суверенитет Азербайджана в границах СССР, то есть вместе с Нагорным Карабахом.

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#азербайджан
#мид
#переговоры
#казахстан
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НАТО проводит в Эстонии военные учения с прицелом на Россию
Independent: НАТО проводит в Эстонии военные учения с прицелом на РФ
11 мая 2024, 16:21

Фото: iStock/CatEyePerspective

НАТО проводит в Эстонии учения Swift Response под руководством Великобритании с прицелом на Россию. Об этом сообщает The Independent.
В ходе учений ударный вертолёт Apache выполнил полёт в поддержку наземных войск, которые штурмуют российские позиции. Затем во время ожесточённого ближнего боя были зачищены укреплённые траншеи, а с помощью беспилотников отбита контратака.

Издание отмечает, что силы НАТО отрабатывают варианты того, на что был бы похож конфликт, начавшийся в восточной части Североатлантического альянса.

Также британские военные анализируют проведение боёв на Украине и затем используют полученные сведения в ходе учений.

Напомним, что Россия неоднократно заявляла, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО. При этом не оставит без внимания действия, которые могут угрожать её интересам и безопасности.

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В Испании участница марша памяти жертв НАТО несла фото военкора «Известий» Ерёмина
В Мадриде прошёл марш памяти жертв НАТО
11 мая 2024, 15:39

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Жители и гости Мадрида прошли по улицам города в память о жертвах НАТО. Об этом пишет РЕН ТВ.
Одна из участниц марша держала в руках фотографию российского военкора «Известий» Семёна Ерёмина, который погиб во время съёмок сюжета в зоне СВО от украинского обстрела.

Женщина рассказала, что пришла на этот марш, потому что выступает против войны НАТО и убийства журналистов. Именно поэтому она принесла фотографию российского журналиста.

Вдоль всего маршрута стояли полицейские, которые никак не пресекали шествие участников акции.

Напомним, что «Известия» 19 апреля сообщили о гибели своего военкора Семёна Ерёмина в зоне СВО. Он работал в зоне боевых действий с самого начала конфликта.

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Стало известно, кто займет пост министра здравоохранения в новом правительстве
РБК: Михаил Мурашко сохранит пост главы Минздрава в новом правительстве
11 мая 2024, 15:30

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Михаил Мурашко войдет в состав нового правительства России и продолжит занимать должность министра здравоохранения. Об этом информирует РБК.
Мурашко возглавил Минздрав в 2020 году, когда вошел в состав первого правительства Михаила Мишустина. Рассмотрение кандидатов в министры состоится 14 мая.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства. Согласно указу, председатель правительства РФ имеет десять заместителей.

Напомним, 7 мая этого года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. После его инаугурации правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.

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#минздрав
#владимир путин
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#правительство
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#рф
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Европа должна быть готова к сдерживанию России, заявил Макрон
Макрон: Европа должна быть готова сдержать РФ, если она зайдёт слишком далеко
11 мая 2024, 15:23

Фото: сайт Кремля

Европейские страны должны быть готовы к сдерживанию России, если она «зайдёт слишком далеко» в украинском конфликте. Об этом написал президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X.
Вместе с тем Макрон выразил надежду, что Франции не придётся вступать к боевые действия, поскольку страна, по его словам, является «не державой войны, а державой мира». Однако, если Европа желает мира, то его необходимо защищать.

В связи с этим французский президент указал на необходимость наращивания количества вооружения. Также он призвал быть более убедительными по отношению к противнику, говоря ему, что в случае возникновения угрозы последует вмешательство.

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#эммануэль макрон
#франция
#россия
#европа
#политика
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ФСВТС выведена из подчинения Минобороны РФ
11 мая 2024, 15:13

Фото: iStock/vladj55

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству выведена из подчинения Минобороны РФ, соответствующая информация содержится в указе главы РФ Владимира Путина.
Согласно приложению к указу, где передается структура министерств и федеральных служб, в подчинении Минобороны остается только одно ведомство — Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. ФСВТС же находится в числе федеральных служб, подчиненных президенту.

Напомним, 7 мая состоялась инаугурация ​президента Российской Федерации Владимира Путина. В соответствии с ​Конституцией РФ, после этого правительство сложило свои полномочия.

​Позже Владимир Путин подписал указ, возвращающий полномочия председателя правительства Михаилу Мишустину. Он занимает эту должность с 2020 года.

11 мая глава российского государства утвердил новую структуру правительства РФ.

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#минобороны рф
#владимир путин
#правительство
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В ДНР допустили, что Запад «ликвидирует» Зеленского
Пушилин: Запад может устранить Зеленского
11 мая 2024, 14:31

Запад может «ликвидировать» президента Украины Владимира Зеленского, который после 20 мая потеряет легитимность. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, западные власти держат Зеленского до тех пор, пока это выгодно и эффективно. Однако затем возможны два пути: либо в стране произойдёт военный переворот и Зеленского отстранят, либо его ликвидируют, обвинив при этом Россию.

Если рассматривать первый путь, то здесь, по словам Пушилина, нужно действовать «ярко, красиво и духоподъёмно» для тех граждан страны, которые до сих пор введены в заблуждение и действительно надеяться на помощь со стороны Запада.

Согласно второму прогнозу, Запад предпочтёт ликвидировать Зеленского. При этом вину за это переложат на Россию.

Пушилин подытожил, что в любом случае будет незавидной.

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#политика
#запад
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Путин утвердил структуру нового правительства
11 мая 2024, 14:21

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что под изменение попало распределение полномочий между вице-премьерами. В новом составе нет замглавы кабмина - руководителя Минпромторга.

Согласно указу, председатель правительства РФ имеет десять заместителей. Уточняется, что полпред президента в ДФО и руководитель аппарата премьер-министра будут иметь статус заместитель председателя правительства.

Напомним, 7 мая этого года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. После его инаугурации правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.

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#владимир путин
#правительство
#президент
#россия
#министр
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