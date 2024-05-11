В США призвали к принятию трудных решений по Украине ради мира

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Аналитик Марк Эпископос в статье для газеты Hill написал, что США должны как можно скорее прийти к мирному соглашению по Украине, несмотря на связанные с ним трудные решения.
По словам Эпископоса, скорейшее разрешение противостояния поможет избежать «худших исходов позднее». Аналитик утверждает, что дальнейшие попытки нанести российской армии поражение не имеют смысла.
Эпископос добавил, что слабый интерес западных стран к мирным условиям Москвы вызывал раздражение еще несколько лет назад, в 2022 году.
Ранее сообщалось, что США анонсируют дополнительный пакет военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов. Уточняется, что в состав помощи войдут ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.
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Эпископос добавил, что слабый интерес западных стран к мирным условиям Москвы вызывал раздражение еще несколько лет назад, в 2022 году.
Ранее сообщалось, что США анонсируют дополнительный пакет военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов. Уточняется, что в состав помощи войдут ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.
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Екатерина Коршунова