Глава СВР Нарышкин: у США не выйдет запугать Россию ядерной дубиной

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США снова пытаются запугать Россию ядерной дубиной, но у них этого не вышло с СССР, не выйдет и сейчас, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. По его словам, именно теми же методами Штаты пытались повлиять на Советский Союз в 1945 году.
Нарышкин пояснил, что 14 мая 2024 года американцы провели докритический эксперимент в подземной лаборатории в штате Невада, который формально не нарушает договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний и мораторий США на ядерные испытания.
Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что основной угрозой для существования человечества является не глобальное потепление, а ядерное. По его словам, в случае начала третьей мировой войны неизбежно будет задействовано ядерное оружие, что приведет к разрушениям, невиданным ранее в истории.
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«Вместе с тем, он (эксперимент — прим. ред.) ясно говорит о готовности Соединенных Штатов демонстрировать ту самую «ядерную дубину», которой в 1945 году президент США Гарри Трумен хотел запугать руководство Советского Союза. Не вышло тогда, не выйдет и сейчас», — отметил директор СВР.
Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что основной угрозой для существования человечества является не глобальное потепление, а ядерное. По его словам, в случае начала третьей мировой войны неизбежно будет задействовано ядерное оружие, что приведет к разрушениям, невиданным ранее в истории.
«Основная угроза — это не глобальное потепление, а ядерное потепление. На сегодняшний день пять стран обладают значительным ядерным арсеналом», — отметил Трамп в интервью Илону Маску на платформе соцсети Х.Читайте также:
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Данил Пономарев