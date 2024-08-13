Трамп раскрыл, что может погубить человечество

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший президент Дональд Трамп заявил, что главной угрозой человечеству является не глобальное потепление, а возможный конфликт с применением ядерного оружия.
«Основная угроза - это не глобальное потепление, а ядерное потепление. На сегодняшний день пять стран обладают значительным ядерным арсеналом», — отметил Трамп в интервью Илону Маску на платформе соцсети Х.По его словам, в случае начала третьей мировой войны неизбежно будет задействовано ядерное оружие, что приведет к разрушениям, невиданным ранее в истории.
Трамп также выразил мнение, что Китай может превзойти США по размеру ядерного арсенала в будущем.
«Сейчас Россия и США ведут в этом соревновании, но Китай развивает свой арсенал очень быстро. Я не удивлюсь, если они догонят или даже превзойдут нас в ближайшее время», — добавил кандидат в президенты.
Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Действующий президент Джо Байден, столкнувшийся с критикой и проблемами со здоровьем, решил не выдвигать свою кандидатуру на второй срок и поддержал вице-президента Камалу Харрис, которая должна еще официально выиграть номинацию от Демократической партии. От Республиканской партии официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп.
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Елена Перлова