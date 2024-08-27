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Нарышкин рассчитывает, что Дуров не раскроет чувствительные для РФ данные Западу

27 августа 2024, 12:37
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава российской разведки Сергей Нарышкин рассчитывает, что арестованный во Франции бизнесмен Павел Дуров не раскроет Западу чувствительную для РФ информацию, передает ТАСС.
«Я очень рассчитываю, что он этого не допустит», — прокомментировал Нарышкин, отвечая на соответствующий вопрос.
Дурова задержали в Париже в авиагавани Ле Бурже вечером, 24 августа, когда основатель мессенджера Telegram выходил из своего частного самолета, прилетевшего из Азербайджана.



Фигуранта обвиняют в 12 преступлениях, связанных с наркотиками, сокрытием контента для педофилов, соучастием в мошенничестве и отмывании денег. Сейчас с ним работают парижские прокуроры. Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.

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#арест
#новости
Ни один мессенджер не отвечает требованиям безопасности, заявили в Кремле
Песков: мессенджеры не отвечают требованиям безопасности для служебной переписки
27 августа 2024, 12:43

Фото: сайт Кремля

Ни один мессенджер не отвечает требованиям безопасности для ведения служебной переписки. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, госслужащие не должны использовать в служебных целях мессенджеры. Представитель Кремля добавил, что «чистить переписки» в Telegram на фоне ареста его основателя Павла Дурова нецелесообразно.

Ранее эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко заявил, что конфиденциальные данные в Telegram лучше передавать в секретных чатах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

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#бизнес
#данные
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#мессенджеры
#павел дуров
#дмитрий песков
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Украина намерена купить два ядерных реактора российского производства
27 августа 2024, 12:23

Фото: istockphoto/reflection_art

Украина намерена купить два ядерных реактора ВВЭР-1000 российского производства. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в беседе с Politico, пишет РИА Новости.
Сообщается, что закупить их планируется у Болгарии. По его словам, эти планы спровоцировали резкую критику со стороны правящей партии. Галущенко объяснил свою позицию тем, что стране нужна атомная энергетика, чтобы выдержать зиму.

Отмечается, что правительство будет настаивать на расширении Хмельницкой АЭС за счет этих реакторов.

Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что зима 2024 года может стать самой тяжелой в истории Украины, а до этого генеральный директор «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал, что с марта 2024 года Украина потеряла около половины мощностей производства электроэнергии.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#правительство
#энергетика
#аэс
#счёт
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Вынесен приговор воюющему за ВСУ наемнику из США
Воюющий за ВСУ американский наемник Девё заочно приговорен в России к 14 годам
27 августа 2024, 12:03

Фото: istockphoto/Michele Ursi

К 14 годам колонии строгого режима заочно приговорен американский наемник Девё Калеб Виктор, воюющий на стороне боевиков ВСУ, передает пресс-служба Следкома.
«Приговором суда Девё заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск», — сообщили там.
В ведомстве уточнили, что фигуранта признали виновным в «участии в качестве наёмника в вооруженном конфликте».

Следствие установило, что Девё прибыл на Украину не раньше сентября в 2022 году, где прошел подготовку, вступив в ряды украинских неонацистов. Воевал против ВС РФ до февраля текущего года.

Прокуратура ДНР добавила, что Девё получил награду в размере, который эквивалентен более чем 860 тысячам рублей.

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#мир
#россия
#сша
#украина
#всу
#наемники
#суд
#война
#сво
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Украина планирует предоставить США список целей для ударов по РФ
27 августа 2024, 11:47

Фото: istockphoto / Yaraslau Mikheyeu

Украинские чиновники планируют посетить Вашингтон, где они представят детально проработанный список потенциальных целей на территории России. По информации издания, это будет последней попыткой убедить США снять ограничения на использование дальнобойного оружия.Об этом сообщили в Лента.ру.
«Украина планирует предоставить США список целей для возможных ударов по России. Это произойдёт в случае, если Вашингтон снимет ограничения на применение дальнобойного оружия», — поделились в издании.

Министр обороны Украины Рустем Умеров и старший советник президента Зеленского Андрей Ермак планируют обсудить этот вопрос с администрацией Байдена во время своего визита в Вашингтон на этой неделе.

Как подчёркивают авторы материала, ранее Украина уже предоставляла подобный список целей. Однако в этот раз он будет более точным и детализированным.

15 августа Politico сообщало, что США рассматривают возможность передачи ВСУ высокоточных дальнобойных тактических крылатых ракет JASSM воздушного базирования. Однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

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#сша
#украина
#министр
#ограничения
#заявление
#всу
#володин
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В Британии сделали заявление об ударах по энергетике Украины
Меркурис: удары ВС России причинили огромный ущерб энергетике Украины
27 августа 2024, 11:25

Фото: istockphoto/vladj55

Удары ВС РФ сильно отразились на украинской электроэнергетике, заявил у себя в блоге на видеохостинге YouTube аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Подобные атаки... наносят огромный ущерб всей украинской военной и энергетической системе», — отметил эксперт.
По предположению Меркуриса, скоро могут быть и другие атаки, а эта, возможно, была лишь первой.

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в минувший понедельник, 26 августа.

По словам координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева со ссылкой на коллег, удары наносятся как по объектам украинской энергетической инфраструктуры, так и по военным.

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До СВО США вывезли с Украины более 16 тысяч опасных биопроб

Польша находится в состоянии гибридной войны, заявили в Минобороны страны
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#электричество
#электроэнергия
#новости
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До СВО США вывезли с Украины более 16 тысяч опасных биопроб
27 августа 2024, 11:16

Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

До начала специальной военной операции США и их союзники вывезли с Украины более 16 тысяч биологических образцов, чтобы создать опасные для населения конкретного региона агенты. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Это биоматериалы были собраны не только граждан Украины, но и России, а также других стран постсоветского пространства. Минобороны ранее обнародовало информацию о масштабном сборе и транспортировке биоматериалов», — подчеркнул Игорь Кириллов.

В рамках проекта UP-8 образцы крови были взяты у четырёх тысяч военнослужащих ВСУ. Также вывозились опасные патогены и их переносчики — более 10 тысяч образцов.

Образцы крови и тканей отправлялись напрямую в лаборатории, связанные с Пентагоном, без использования фирм-однодневок и компаний-посредников. Полученные материалы использовались в военно-биологических исследованиях.

Ранее сообщалось, что украинские военные готовятся использовать химические боеприпасы.

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#военные
#боеприпасы
#лаборатории
#telegram
#всу
#минобороны
#байден
#трамп
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Байден и Моди выступили за мирное урегулирование украинского конфликта
27 августа 2024, 10:48

Фото: сайт Кремля

За мирное урегулирование конфликта на Украине выступили президент США Джо Байден и премьер Индии Нарендра Моди по итогам телефонных переговоров, сказано в заявлении Белого дома.
«Лидеры подтвердили неизменную поддержку мирного урегулирования конфликта на основе международного права и Устава ООН. Они также подчеркнули неизменную приверженность взаимодействию, в том числе по линии региональных объединений, таких как Четырехсторонний диалог по безопасности, для содействия миру и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе», — говорится в публикации администрации Байдена.
Кроме того, политики обсудили визит Моди в Польшу и на Украину, без внимания не осталась и будущая встреча в сентябре в рамках Генассамблеи ООН.

В администрации Байдена резюмировали, что заокеанский лидер поблагодарил премьера за визиты на Украину и в Польшу, а также за гуманитарную поддержку украинской республики.

Ранее сообщалось, что у Вашингтона в приоритете избежать начала третьей мировой войны, нежели поддержка Киева.

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#украина
#сша
#индия
#конфликт
#джозеф байден
#новости
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«Напуган?»: Трамп нашел себе достойного противника в мем-войне на фоне выборов
Newsweek: Трамп нашел достойного противника в мем-войне в лице Камалы Харрис
27 августа 2024, 10:17

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп «встретился с достойным соперником» в мем-войне на фоне выборов в лице своей оппонентки Камалы Харрис, заменившей действующего президента США Джо Байдена в президентской гонке. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на экс-директора по стратегическим коммуникациям Белого дома при администрации Трампа Алиссу Фарах Гриффин.
«Дональд Трамп никогда не выступал против такой кампании. На самом деле, его команда всегда была намного быстрее в социальных сетях. Они как бы играли в мем-войны и быстро реагировали. И в этом он встретил достойного соперника», — прокомментировала она.
Команда Харрис стала «нападать» на республиканца в сети после того, как он заявил, что возможно откажется от дебатов на одном из американских телеканалов. В частности, речь идет о видео из подборки клипов, где Трампу задают вопрос о дебатах с Харрис. Запись включала в себя куриное кудахтанье сзади и подпись «Ты напуган @realdonaldtrump?».

Гриффин считает, что дебаты с Харрис будут более сложными для Трампа, чем с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон в 2016 году, ведь теперь Трампу нужно отвечать за свой «послужной список».

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#мир
#сша
#дональд трамп
#камала харрис
#выборы
#новости
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Макрон оказался активным пользователем Telegram
Politico: Макрон оказался активным пользователем Telegram
27 августа 2024, 10:13

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эмманюэль Макрон несмотря на задержание основателя Telegram Павла Дурова в Париже, активно пользуется данным мессенджером. Об этом сообщает Politico со ссылкой на экс-депутата французского парламента.
Бывший политик, у которого в списке контактов имеется номер Макрона, показал изданию чат с ним в Telegram. Примечательно, что спустя несколько дней после задержания Дурова, в профиле французского лидера было указано, что тот заходил в мессенджер «недавно».

Согласно информации источника, глава Франции пользуется Telegram с начала своей первой президентской кампании. Спустя почти 10 лет мессенджер продолжают активно использовать члены французского правительства, а также сторонники нынешнего президента.

Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

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#эммануэль макрон
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#telegram
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