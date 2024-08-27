Нарышкин рассчитывает, что Дуров не раскроет чувствительные для РФ данные Западу

Фото: сайт Кремля
Глава российской разведки Сергей Нарышкин рассчитывает, что арестованный во Франции бизнесмен Павел Дуров не раскроет Западу чувствительную для РФ информацию, передает ТАСС.
«Я очень рассчитываю, что он этого не допустит», — прокомментировал Нарышкин, отвечая на соответствующий вопрос.Дурова задержали в Париже в авиагавани Ле Бурже вечером, 24 августа, когда основатель мессенджера Telegram выходил из своего частного самолета, прилетевшего из Азербайджана.
Фигуранта обвиняют в 12 преступлениях, связанных с наркотиками, сокрытием контента для педофилов, соучастием в мошенничестве и отмывании денег. Сейчас с ним работают парижские прокуроры. Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.
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