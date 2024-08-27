Нарышкин: переговоры с Киевом недопустимы после атаки в Курской области

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Переговоры с киевским режимом после нападения на Курскую область недопустимы, считает глава российской разведки Сергей Нарышкин. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
«Это заявление сделано президентом РФ Владимиром Путиным, что после террористической авантюры Украины в Курской области какие-либо переговоры вести с ними недопустимо», — отметил Нарышкин.Боевики ВСУ напали на Курскую область с утра, 6 августа. Украинские радикалы получили отпор от бойцов Росгвардии, ВС РФ и пограничников.
Ранее Сергей Нарышкин выражал надежду, что взятый под стражу во Франции бизнесмен Павел Дуров не выдаст Западу чувствительных для РФ данных.
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Никита Кротов