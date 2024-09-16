Глава СЖР Соловьёв заявил о небывалой информационной войне против России

В военном отношении Россия непобедима, а продолжение конфликта приведет к непоправимым последствиям для всего мира. Такое заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в беседе с канцлером Германии Олафом Шольцем в Астане. Об этом пишет zakon.kz.