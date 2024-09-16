Глава СЖР Соловьёв заявил о небывалой информационной войне против России

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Глава Союза российских журналистов Владимир Соловьёв заявил, что против России со стороны Запада ведётся небывалая информационная война в настоящее время.
«Против нашей страны идёт небывалая в истории информационная война с применением самых грязных технологий. Мы сейчас являемся свидетелями, наверное, апогея этой войны. Обращаюсь ко всем нашим коллегам, ко всем средствам массовой информации России и дружественных стран — осудить происходящее и объяснить своей аудитории то, что происходит», — приводит RT комментарий Соловьёва.
До этого министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о том, что США стремятся к тоталитаризму. Как пишут argumenti.ru, по его мнению, в этом стремлении Вашингтон переплюнул сюжеты антиутопий британского писателя Джорджа Оруэлла.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла о том, что обвинения США в адрес телеканала RT являются объявлением информационной войны, в основе которой лежит русофобия.
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