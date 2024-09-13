Захарова высказалась о призыве Блинкена относиться к RT как к разведке

Фото: сайт МИД РФ
К действиям американского госсекретаря Энтони Блинкена следует относиться как к блокчейну. С таким призывом в беседе с РИА Новости выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление главы Госдепа о телеканале RT.
Ранее в этот день Блинкен обвинил российский телеканал в участии в якобы «тайных операциях» по вмешательству в дела иных государств, а также в совершении «военных закупок». Также, по его словам, Штаты введут санкции против трёх структур и двух лиц в связи с обвинениями в адрес RT.
Также американский госсекретарь заявил, что Вашингтон, Лондон и Оттава начинают так называемую «дипломатическую кампанию» против RT, в связи с чем призвал союзников США относиться к действиям этого СМИ как к активности российской разведки на территориях других стран.
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