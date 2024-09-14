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В Белом доме прокомментировали реакцию RT на санкции

Белый дом: США не смешно, когда заходит речь о подрыве института демократии
14 сентября 2024, 01:09
Фото: istock/rarrarorro

Фото: istock/rarrarorro

США не видят причин для смеха, когда речь идет об «операциях, направленных на подрыв демократических институтов внутри страны». Таким образом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала санкции в отношении телеканала RT.
По словам представителя Белого дома, американская сторона ввела санкции, чтобы сорвать «скрытые информационные операции».

«Мы не смеемся над этим. Это очень серьезно и мы относимся к этому очень серьезно», – отметила она.



Ранее телеканал RT саркастически отреагировал на обвинения в «причастности к российской разведке», заявив, что реагирует на обвинения «прямо из штаб-квартиры КГБ».

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#белый дом
Байден ответил на предупреждение Путина о последствиях ударов вглубь России
14 сентября 2024, 01:40

kremlin

Президент США Джо Байден прокомментировал предупреждение российского лидера Владимира Путина о последствиях, если Украина добьется отмены запрета на ракетные удары вглубь России с помощью западного оружия, передает РИА Новости.
«Я не думаю много о Владимире Путине», – заявил американский глава в ходе ответа на вопрос журналистов о предостережении главы РФ.

Ранее Путин заявил, что НАТО будет напрямую вовлечена в конфликт, если Запад позволит Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь России. Он отметил, что «вся природа конфликта» изменится, если альянс примет такое решение. Глава государства также предупредил, что Россия будет «принимать соответствующие решения в зависимости от угроз».

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В Италии заявили о разрушении Украины из-за НАТО
Политолог Орсини: конфликт на Украине завершится на условиях России
14 сентября 2024, 01:27

Фото: iStock/Jakub Laichter

Политика НАТО разрушила Украину и поставила под угрозу ее будущее. Так считает итальянский политический аналитик Алессандро Орсини, передает ТАСС.
Высказываясь о конфликте, политолог заявил, что он завершится только «на условиях президента России Владимира Путина» и приведет к полному уничтожению Украины. По мнению Орсини, республика будет лишена условий для процветания.

Он также проанализировал возможность вступления Украины в Европейский союз (ЕС) и заявил, что ЕС должен будет поддержать не только восстановление, но и жизнеспособность Украины. Эксперт также отметил, что Европа уже частично финансирует функционирование пенсионной системы, здравоохранения и других государственных служб.

Ранее Орсини заявил, что президент Владимир Путин усугубляет три проблемы лидеры Украины Владимира Зеленского в конфликте, вынуждая его принимать решения в пользу российских военных.

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Папа Римский подверг критике Трампа и Харрис
Папа Римский Франциск: Трамп и Харрис выступают «против жизни»
14 сентября 2024, 00:27

Фото: istockphoto/Dziurek

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис выступают «против жизни», заявил Папа Римский Франциск, сообщает агентство ANSA.
Отвечая на вопрос, за кого из кандидатов он проголосовал бы на президентских выборах в США, Папа ответил, что «оба против жизни».

«В современной политике обычно говорят, что не голосовать — это плохо. Нужно голосовать и выбирать меньшее зло. Кто меньшее зло, та леди или тот джентльмен? Каждый по совести должен подумать», – заявил понтифик.

Он также раскритиковал призыв президента Трампа депортировать всех мигрантов, лишив тем самым их возможности расти, работать и развиваться. Папа Римский также подверг критике Харрис, выступающую за аборты, что является грехом в связи с формированием ребенка уже спустя месяц после зачатия.

Ранее Папа уже осуждал противников миграции и называл их грешниками. В своей еженедельной проповеди понтифик призвал задуматься о тех, кто пересекает «моря и пустыни, чтобы достичь земли, где они смогут жить в мире и безопасности».

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#выборы
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В Европарламенте прокомментировали разговоры о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России
«Игра с огнем»: евродепутат Блага о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь РФ
14 сентября 2024, 00:17

Фото: istock / artJazz

Дискуссии относительно возможного снятия западных ограничений на использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) оружия для нанесения ударов вглубь российской территории опасны. Такое мнение высказал депутат Европарламента от Словакии Любош Блага в своем Telegram-канале.
«Есть вообще еще кто-то, кто не видит, что тут серьезно грозит ядерная война? Американцы обсуждают то, что разрешат украинцам использование своего оружия дальнего радиуса», – высказался он.

По словам евродепутата, реакция Москвы будет ясным, поскольку такое решение означало бы нападение Запада на российскую территорию.

Блага назвал подобные разговоры игрой с ядерным огнем.

Ранее Белый дом заверил, что Соединенные Штаты не намерены в ближайшее время снимать ограничения с Украины на удары вглубь России.

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#москва
#белый дом
#сша
#европа
#словакия
#ракетный удар
#украина
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Посол высказался об объявлении в розыск итальянских журналистов
Посол России в Италии Парамонов: розыск журналистов Rai ожидаем
13 сентября 2024, 23:46

Фото: iStock/Thomasaf

Неудивительно, что журналисты итальянской телерадиокомпании RAI, незаконно проникшие на территорию России, объявлены в розыск. Такое заявление сделал посол России в Италии Алексей Парамонов, сообщает РИА Новости.
Посол был вызван в МИД Италии, где объяснил, что журналисты совершили правонарушение и окончательное решение по этому вопросу должен принять суд.

«Посол разъяснил, что отсутствуют основания для какого-либо "удивления" в связи с обоснованной и четкой позицией российских компетентных органов», – сообщается в заявлении посольства.

Ранее стало известно, что семь иностранных журналистов объявлены в розыске МВД России. В частности, речь идет о журналистах Стефани Баттистини и Симони Трайни с итальянского телеканала RAI.

В августе телерадиокомпания RAI отозвала из Украины журналисток Стефанию Баттистини и Симоне Трайни, которые освещали события в Курской области. Их посещение России подвергся критике со стороны российского МИДа, который вскоре вызвал итальянского посла Чечилию Пиччони.

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#мид рф
#италия
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#россия
#розыск
#журналисты
#курская область
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На Украине признали демографическую катастрофу
Депутат Княжицкий: Украина столкнулась с демографической катастрофой
13 сентября 2024, 23:37

Посольства западных стран получили сотни тысяч заявлений от граждан, желающих отказаться от украинского паспорта. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Украины Николай Княжицкий, сообщает издание «Страна.ua».
По мнению парламентария, Киеву грозит демографическая катастрофа. Причиной тому является распоряжение Министерства иностранных дел Украины о предоставлении военнообязанным мужчинам консульских услуг за рубежом.

В апреле по распоряжению тогдашнего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы дипломатические представительства Украины за рубежом перестали выдавать документы гражданам, обязанным проходить военную службу. По словам Княжицкого, это было справедливое решение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении мобилизации на территории Украины.

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#верховная рада
#посольство
#дмитрий кулеба
#мид
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В США заявили о ключевой роли RT в поддержке СВО в мире
13 сентября 2024, 23:31

Телеканал RT сыграл важную роль в распространении «пророссийской реакции» на специальную военную операцию (СВО) на Украине в остальном мире. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя администрации США.
«США верят, что пропаганда и дезинформация RT сыграла ключевую роль в формировании пророссийской реакции на войну на Украине во всем мире», – отмечается в заявлении.

По словам источника, цель санкций против RT и других российских СМИ – убедить союзников в том, что RT сотрудничает с спецслужбами России. Отмечается, что они сотрудничают, чтобы подорвать демократический процесс.

Ранее специальный посланник и координатор Центра глобального взаимодействия при Госдепе США Джеймс Рубин заявил, что RT хочет «выиграть выборы» в Германии, Франции и Аргентине с помощью подстрекательства и манипуляций.

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#россия
#сша
#госдеп
#выборы
#санкции
#аргентина
#франция
#германия
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В Госдепе рассказали о просьбе Гершковича организовать интервью с Путиным
Блинкен: журналист Гершкович перед освобождение просил Путина дать интервью
13 сентября 2024, 23:24

Фото: сайт Кремля

Корреспондент американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович якобы предложил президенту России Владимиру Путину взять интервью. Об этом сообщил Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Американский представитель отметил, что журналист рассказал об этом по собственной инициативе. По словам Блинкена, перед освобождением из российской тюрьмы Гершкович заполнил специальную форму. В документе он просил о встрече с российским лидером.

1 августа в Турции состоялся масштабный обмен заключенными между Россией, США и европейскими странами. В результате восемь россиян были возвращены на родину. В числе обмененных числились журналист Эван Гершкович, осужденный в России за шпионаж, политик Илья Яшин* и Владимир Кара-Мурза*.

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* включены Министерством юстиции России в реестр иноагентов
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#турция
#сша
#россия
#владимир путин
#интервью
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Белый дом призвал не ждать разрешения на удар вглубь России
13 сентября 2024, 23:18

Фото: istock/petervician

Белый дом призвал не ждать заявления об отмене запрета Украины на удары вглубь российской территории после встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер, сообщает РИА Новости.
«Изменения в политике нет», – заявила она.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов допустил, что США могут тайно разрешить Украине атаковать российскую территорию американскими ракетами дальнего радиуса действия. По словам дипломата, это не должно удивлять, поскольку Москва «сто раз уже узнавала постфактум о провокационных и враждебных действиях американцев».

В то же время Белый дом заверил, что Соединенные Штаты не намерены в ближайшее время снимать ограничения на удары по России с территории Украины.

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#джозеф байден
#москва
#россия
#украина
#сша
#великобритания
#белый дом
#ракетный удар
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