В Белом доме прокомментировали реакцию RT на санкции

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США не видят причин для смеха, когда речь идет об «операциях, направленных на подрыв демократических институтов внутри страны». Таким образом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала санкции в отношении телеканала RT.
По словам представителя Белого дома, американская сторона ввела санкции, чтобы сорвать «скрытые информационные операции».
Ранее телеканал RT саркастически отреагировал на обвинения в «причастности к российской разведке», заявив, что реагирует на обвинения «прямо из штаб-квартиры КГБ».
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«Мы не смеемся над этим. Это очень серьезно и мы относимся к этому очень серьезно», – отметила она.
Ранее телеканал RT саркастически отреагировал на обвинения в «причастности к российской разведке», заявив, что реагирует на обвинения «прямо из штаб-квартиры КГБ».
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Александр Климов