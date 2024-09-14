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США объявили России информационную войну, заявила Захарова

Захарова назвала обвинения Госдепа в адрес RT объявлением информационной войны
14 сентября 2024, 17:41
Фото: сайт МИД РФ

Фото: сайт МИД РФ

Обвинения США в адрес телеканала RT являются объявлением информационной войны, в основе которой лежит русофобия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире ТВЦ.


Она подчеркнула, что в настоящее время речь идёт не о санкциях и не об ограничительных мерах, а об объявлении информационной войны России. В основе такого заявления лежит русофобская, националистическая идеология подобная той, которая неоднократно наблюдалась в ходе истории, в частности, в 1930-е годы.

Захарова отметила, что такими действиями американские власти объявили российских журналистов своей целью, для достижения которой они начнут прикрываться законами и использовать любую возможность для «закрытия, третирования и наказания».

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В Алжире объявили о победе Теббуна на президентских выборах
Конституционный суд Алжира сообщил о победе Теббуна на выборах президента
14 сентября 2024, 17:51

Фото: iStock/Peter Campbell

Конституционный суд Алжира провозгласил победу действующего главы государства 78-летнего Абдельмаджида Теббуна на состоявшихся 7 сентября выборах президента. Об этом сообщили в эфире алжирского радио.
Отмечается, что в день голосования кандидат получил поддержку 84,3% избирателей при явке в 46,1%.

Подчеркнём, что в Алжире главу государства выбирают всеобщим голосованием на срок в пять лет. Занимать свой пост президент по конституции может только два срока.

Соперниками Теббуна были ещё два кандидата: Абделали Хасани Шериф от умеренной исламистской партии «Движение общества за мир» и Юсеф Аушиш от партии «Фронт социалистических сил». Они набрали по 3,17% и 2,16% голосов соответственно.

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Россия контактирует с США в вопросах снятия запрета на удары ВСУ, заявил Рябков
Рябков: Москва доводит до США сигналы во избежание неконтролируемого кризиса
14 сентября 2024, 17:27

Фото: iStock/vchal

Россия постоянно доводит до США все необходимые сигналы, нацеленные на удержание ситуации от неконтролируемого кризиса. Об этом в беседе с журналистами ТАСС на полях седьмого Медиасаммита БРИКС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что Москва постоянно находится на связи с Вашингтоном по линии посольств, также эпизодически на иных уровнях. Во время этих контактов Россия каждый раз доводит все необходимые сигналы, касающиеся, в первую очередь, ситуации с возможным разрешением использования ВСУ западного дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь российской территории.

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Диалог с Россией неизбежен: в НАТО сделали заявление о конце конфликта на Украине
Столтенберг: диалог с РФ необходим для завершения конфликта на Украине
14 сентября 2024, 17:13

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Генсек НАТО Йенс Столтенберг указал на необходимость диалога с Россией для завершения украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Он подчеркнул, что на данный момент точно ясно, что для завершения конфликта неизбежно придётся возобновить диалог с российской стороной. При этом основываться он должен на «силе Украины».

Ранее в этот день глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт заявила, что стратегия западных государств, в том числе и членов НАТО, нацеленная на накачивание Украины вооружением, потерпела крах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#переговоры
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В Германии указали на провал стратегии накачивания Украины вооружением
Вагенкнехт: стратегия накачивания Украины оружием провалилась
14 сентября 2024, 16:47

Фото: iStock/Phantom1311

Западная стратегия по накачиванию Украины оружием потерпела крах. Об этом заявила глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт в интервью газете Tagesspiegel.
Политик задала несколько риторических вопросов о том, каково решение властей для прекращения страдания мирных жителей от украинского конфликта, продолжает ли Запад нести действительно благородную мораль и действительно ли НАТО вступит в конфликт, что превратит Европу в руины и пепел. После этого она указала на то, что стратегия снабжения Киева вооружения для победы в конфликте провалилась.

Вагенкнехт заявила, что поиск компромиссов для урегулирования украинского конфликта неизбежен. В связи с этим важно уделить особое внимание рассмотрению вступления Украины в НАТО.

Также она добавила, что любые шутки в её адрес о том, что она якобы является политиком, поддерживаемым российской стороной, только снижают качество дискуссии и возможности решить сложившуюся проблему.

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#конфликт
#нато
#запад
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На Украине высказались о проведении президентских выборов в 2025 году
Депутат Железняк: в проекте бюджета Укарины на 2025 год расходов на выборы нет
14 сентября 2024, 16:35

Фото: iStock/olegda88

В утверждённом правительством Украины бюджете на 2025 год нет расходов на проведение выборов. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Днём ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство страны утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов.

По словам Железняка, расходы на проведение выборов не включены в проект госбюджета. В документе расходы на центризбирком остались на уровне этого года.

Напомним, что 20 мая истёк срок полномочий главы государства Владимира Зеленского. Выборы президента в этом году отменили из-за введённого в стране военного положения и всеобщей мобилизации.

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Рябков допустил прекращение поставок стратегических материалов в США
Рябков: РФ не будет рубить с плеча в вопросе поставок титана и урана в США
14 сентября 2024, 16:23

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Россия не исключается ограничения импорта урана, титана и никеля в США, однако не собирается рубить с плеча и тщательно проанализирует последствия таких мер. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с прессой.
Он указал на то, что экономические контрмеры в ответ на санкции могут быть разными. Однако сигналом является уже то, что тема вышла в публичное пространство. В настоящее время Москва взвешивает все плюсы и минусы такого решения, тщательно анализирует ситуацию, поскольку в этом вопросе нельзя рубить с плеча.

Рябков добавил, что президент России Владимир Путин и правительства страны не станут поддаваться эмоциям и принимать необдуманные решения, за которыми последуют тяжёлые последствия. Однако нельзя исключать того, что жёсткие меры могут быть приняты.

В заключение замглавы МИД отметил колоссальный размах экономической агрессии Запада в отношении России. В связи с этим и жестокость реакции Москвы будет максимальна.

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#сша
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#уран
#мид рф
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IRNA: Иран запустил на орбиту исследовательский спутник Chamran-1
14 сентября 2024, 16:04

Фото: istockphoto/aapsky

Иранский исследовательский спутник Chamran-1 успешно запущен на околоземную орбиту высотой 550 километров. Техника, которой снабжён космический аппарат, уже передала на Землю первые сигналы.
Об этом сообщило иранское государственное информационное агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооружённых сил Ирана). Спутник массой около 60 килограммов вывела на орбиту ракета-носитель Qaem-100, разработанная специалистами по аэрокосмической технике в составе КСИР. Запуск был произведён утром 14 сентября.

Основной задачей аппарата Chamran-1 заявлено тестирование технических и программных систем, а также отработка орбитального маневрирования. В публикации подчёркивается, что Иран продолжает успешно развивать свою космическую программу, несмотря на жесточайшее санкционное давление на исламскую республику со стороны западных стран.

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#санкции
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«Самый опасный шаг»: в США призвали думать о последствиях действий в отношении России
WaS: разрешение бить дальнобойным оружием вглубь РФ грозит третьей мировой
14 сентября 2024, 15:38

Фото: iStock/bpawesome

Возможное разрешение ударять западным дальнобойным оружием по целям на территории России приведёт к глобальной войне. Об этом заявил бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
Отмечается, что это самый опасный шаг для США и стран НАТО, который непременно приведёт к началу третьей мировой войны.

По словам Брайена, США пока думают о снятии запрета на удары вглубь России, поскольку Украина может потерпеть крах в конфликте ещё до проведения президентских выборов в Штатах. Если это случится, то команде нынешнего президента Джо Байдена и вице-президенту, кандидату в главы государства Камале Харрис придётся объяснять всему миру, почему они до последнего продолжали поддерживать Киев, а не попытались завершить конфликт путём мирных переговоров.

Автор статьи в заключение отметил, что президент Украины Владимир Зеленский всеми способами пытается втянуть НАТО в конфликт, а США, тем временем, по совершенно неясной причине подыгрывают ему в этом. Вместо того, чтобы восстановить контакты с Россией, Вашингтон идёт на огромный риск, совершенно не представляя, чем всё это закончится.

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#сша
#россия
#ракетный удар
#конфликт
#украина
#нато
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Более 30 британцев заинтересовались переездом в Россию после указа Путина
В Британии 34 человека заинтересовались переездом в Россию после указа Путина
14 сентября 2024, 15:12

Фото: iStock/macky_ch

Более 30 жителей Великобритании заинтересовались переездом в Россию после выхода нового указа российского президента Владимира Путина о гуманитарной поддержке лиц, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности. Об этом пресс-служба посольства России в Лондоне сообщила РИА Новости.
Отмечается, что за период с 19 августа по сегодняшний день посольство России в Великобритании и генконсульство РФ в Эдинбурге суммарно получили 34 обращения иностранных граждан с просьбой разъяснить детали получения разрешения на временное проживание на российской территории в соответствии с вышеупомянутым указом Путина.

В основном речь идёт о гражданах Великобритании, отметили в пресс-службе.

19 августа Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Так, прибывшие в страну иностранцы, которые не принимают политику своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским языком. Также Путин поручил МИД РФ подготовить перечень государств, навязывающих противоречащие российским неолиберальные ценности.

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