США объявили России информационную войну, заявила Захарова

Фото: сайт МИД РФ
Обвинения США в адрес телеканала RT являются объявлением информационной войны, в основе которой лежит русофобия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире ТВЦ.
Она подчеркнула, что в настоящее время речь идёт не о санкциях и не об ограничительных мерах, а об объявлении информационной войны России. В основе такого заявления лежит русофобская, националистическая идеология подобная той, которая неоднократно наблюдалась в ходе истории, в частности, в 1930-е годы.
Захарова отметила, что такими действиями американские власти объявили российских журналистов своей целью, для достижения которой они начнут прикрываться законами и использовать любую возможность для «закрытия, третирования и наказания».
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Анастасия Чинкова