Глава Таджикистана призвал молодежь «не пятнать честь» таджиков

Фото: сайт Кремля
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал молодежь вооружаться знаниями, чтобы не попасть в заблуждение.
С посланием к населению он обратился к празднику Фитр. Текст опубликован на его сайте.
По его словам, таджики должны воспитывать детей, чтобы они были достойны имени и памяти своих славных предков, поднимали авторитет, имидж государства и нации на международной арене, и ни в коем случае не пятнали честь таджикского народа.
Он подчеркнул, что позорить таджикскую нацию, чья культура древняя и богатая, недостойно.
Рахмон призвал «наставлять детей на правильный путь, вооружать их современными знаниями, воспитывать в них высокие моральные качества».
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По его словам, таджики должны воспитывать детей, чтобы они были достойны имени и памяти своих славных предков, поднимали авторитет, имидж государства и нации на международной арене, и ни в коем случае не пятнали честь таджикского народа.
Он подчеркнул, что позорить таджикскую нацию, чья культура древняя и богатая, недостойно.
Рахмон призвал «наставлять детей на правильный путь, вооружать их современными знаниями, воспитывать в них высокие моральные качества».
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Алёна Самарева