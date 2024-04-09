Радио1
Главная / Новости / Политика/ Глава Таджикистана призвал молодежь «не пятнать честь» таджиков

Глава Таджикистана призвал молодежь «не пятнать честь» таджиков

09 апреля 2024, 15:59
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал молодежь вооружаться знаниями, чтобы не попасть в заблуждение.
С посланием к населению он обратился к празднику Фитр. Текст опубликован на его сайте.

По его словам, таджики должны воспитывать детей, чтобы они были достойны имени и памяти своих славных предков, поднимали авторитет, имидж государства и нации на международной арене, и ни в коем случае не пятнали честь таджикского народа.



Он подчеркнул, что позорить таджикскую нацию, чья культура древняя и богатая, недостойно.

Рахмон призвал «наставлять детей на правильный путь, вооружать их современными знаниями, воспитывать в них высокие моральные качества».

Читайте также:

Президент Таджикистана Рахмон осудил теракт в «Крокусе»

Ещё семь фигурантов теракта в «Крокусе» внесены в список террористов

Жалобу на арест продавшего машину исполнителям теракта в «Крокусе» рассмотрят 10 апреля
#россия
#теракт
#крокус сити холл
#таджикистан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский заговорил о собственной смерти
Bild: Зеленский заговорил о собственной смерти
09 апреля 2024, 15:44

Президент Украины Владимир Зеленский имеет ввиду собственную смерть, когда говорит о поражении Украины без помощи Запада. Так написал автор ежедневных колонок для Bild Франц-Йозеф Вагнер.
Напомним, седьмого апреля Зеленский заявил, что, если Конгресс США не примет решение о выделении помощи Украине, то страна столкнется с поражением в текущем вооруженном конфликте с Россией. Украине не выжить без помощи Запада, утверждал Зеленский.

«Когда Зеленский говорит "не выжить", он говорит и о собственной смерти. Без помощи Украины больше не будет», — написал Вагнер.

Ранее глава Украины также отмечал, что Киев является заложником избирательного процесса в США. По его словам, подход законодателей к решениям о выделении помощи является незрелым. При этом рассматривается несколько вариантов выделения помощи Украине, в том числе готовность Киева взять кредит.

Читайте также:

Зеленский рассказал о новом способе получения оружия от США

Зеленский признал скорое истощение у Украины запаса ракет для систем ПВО

Зеленский поддержал идею Макрона о возможной отправке войск на Украину
#сша
#кредит
#зеленский
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Турция вышла из ДОВСЕ из-за деградации безопасности в Европе — Песков
09 апреля 2024, 14:43

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента Росии Дмитрий Песков связал выход Турции из ДОВСЕ с деградацией безопасности в Европе.
Как отметил официальный представитель Кремля, договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) фактически утратил свою жизнеспособность из-за смены геополитических условий и стратегической ситуации. Это связано в том числе с деградацией системы безопасности в Европе.

По его словам, требуется совместный диалог для выработки новых режимов в области безопасности и стратегической стабильности. Однако, не по вине России, он отсутствует, добавил Песков.

Турция заявила о приостановке участия в ДОВСЕ в пятницу. Аналогичное решение приняла Белоруссия.

Читайте также:

Resmi Gazete: Турция приостановит участие в ДОВСЕ с 8 апреля

Аydinlik: Вашингтон намерен сделать Турцию поставщиком оружия для Украины

Hurriyet: Турция тщательно изучила данные по нападавшим в «Крокусе»
#турция
#европа
#договор
#дмитрий песков
#кремль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия и Казахстан объединятся в борьбе с паводками
Путин и Токаев поручили премьерам синхронизировать работу по борьбе с паводками
09 апреля 2024, 14:23

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам телефонного разговора поручили премьер-министрам обеих стран синхронизировать работу по борьбе с паводками. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Отмечается, что премьер-министры возьмут ситуацию под контроль и обеспечат двустороннюю координацию для синхронизации действий по борьбе с паводками и их последствиями.

Ранее Минобороны России сообщило, что оказывает помощь жителям Оренбургской области в борьбе с паводком на реках Елшанка и Урал. С соответствующей просьбой к оборонному ведомству обратился губернатор региона Денис Паслер.

Читайте также:

«Ситуация там критическая»: Песков — о прорыве дамбы в Орске

В подтопленном Орске погибли четыре человека

В Оренбургской области могут быть подтоплены ещё около 2000 домов
#россия
#казахстан
#паводок
#сотрудничество
#работа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ФСБ указали на привлечение Киевом террористического подполья к преступлениям
Бортников: Киев привлекает террористическое подполье к преступлениям
09 апреля 2024, 13:03

Фото: iStock/irene_rebrova

Украинские власти привлекают террористическое подолье к преступлениям на территории России. Об этом сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета (НАК).
Он отметил, что на это указывает теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Именно Украина является организатором таких жестоких преступлений в России, подчеркнул Бортников.

Ранее глава ФСБ сообщал, что теракт в «Крокусе» организовала группировка ИГИЛ* при содействии Службы безопасности Украины (СБУ).

Читайте также:

СК получил значимые данные о причастности украинских спецслужб к теракту в «Крокусе»

Обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя координатора и цель бегства в Киев

На Украине назвали абсурдными обвинения в причастности к теракту в «Крокусе»

*запрещённая в России террористическая организация
#фсб
#украина
#терроризм
#преступление
#теракт
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боррель: в ближайшее время общей армии ЕС не будет
Боррель высказался о перспективах создания общей армии в ЕС
09 апреля 2024, 13:03

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что в ближайшее время в ЕС не будет собственной армии.
«У нас нет армии в Брюсселе, и завтра у нас не будет европейской армии», — цитирует РИА Новости Борреля.

С таким заявлением он выступил на конференции в Брюсселе, подчеркнув, что многие лидеры стран ЕС не хотят отказываться от суверенитета в сфере обороны и передавать часть полномочий под юрисдикцию институтов ЕС.

По его словам, потенциал взаимодействия между странами блока в сфере обороны и безопасности есть. Хороший пример — Европейский фонд мира, через который ведётся помощь Украине, добавил он.

Незадолго до этого Боррель заявил, что вопросы обороны должны стать главной темой политики в ЕС.
При этом он подчеркнул, что не знает, откуда взять деньги на европейскую милитаризацию.

Читайте также:

Боррель: ЕС не воюет, но думает об увеличении своей обороноспособности

Кая Каллас: В случае военного конфликта курс Европы определит НАТО, а не ЕС

Лондон хочет создать буферную зону НАТО вокруг Киева, заявили ученые
#жозеп боррель
#ес
#армия
#европа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Искупают ошибки кровью»: В ГД рассказали об участии осуждённых в СВО
Депутат Чернышов заявил, что осуждённые на СВО искупают свои ошибки кровью
09 апреля 2024, 12:42

Фото: iStock/zabelin

Осуждённые искупают свои ошибки кровью, сражаясь на полях СВО, заявил вице-спикер Госдумы и замглавы высшего совета ЛДПР Борис Чернышов в беседе с 360.
«Искупают свой грех, свою ошибку своей кровью. Это не игрушки и не смешки. Статистика по событиям, которые описывают в СМИ, когда якобы приходят преступники и снова совершают преступления и снова возвращаются в места не столь отдаленные, она единичная», — прокомментировал ситуацию депутат.

Он также напомнил, что заключённые, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления не попадают под действия законопроекта, который позволяет пройти службу на специальной военной операции, а затем получить помилование.

Чернышов также напомнил, что подобный законопроект крайне важен для России в условиях противостояния с западным миром.

Читайте также:

РВ: ВС РФ практически освободили село Первомайское под Авдеевкой

Рогов: УГИЛ атаковал уникальный тренажёрный центр Запорожской АЭС

На Украине заявили о повреждении критической инфраструктуры
#госдума
#тюрьма
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЦАХАЛ ликвидировал главу отдела ХАМАС по делам ЧС Альрамери в секторе Газа
09 апреля 2024, 11:44

Фото: iStock/CatEyePerspective

Израильская армия ликвидировала главу комитета по чрезвычайным ситуациям радикального палестинского движения ХАМАС в центральной части сектора Газа, об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Вчера вечером (8 апреля) на основе данных разведки ЦАХАЛ истребители ЦАХАЛ нанесли удар и уничтожили террориста Хатэма аль-Джамари, главу комитета по чрезвычайным ситуациям ХАМАС в центральных лагерях Газы», — сообщается в пресс-службе израильской армии.

Как сообщили в ЦАХАЛ, убитый был членом военного крыла ХАМАС, отвечавшим за запуски снарядов в батальоне Магази в центральном районе сектора Газа.

Напомним, палестино-израильский конфликт с новой силой разгорелся 7 октября 2023 года. Тогда боевики ХАМАС прорвались на территорию Израиля, убив более тысячи человек и взяв в заложники ещё 240. В ответ на это ЦАХАЛ объявила о старте операции «Железные мечи».

Читайте также:

Бывшего бойца ЦАХАЛ задержали за намерение вступить в ряды ВСУ в Краснодарском крае

ЦАХАЛ заявила о ликвидации в секторе Газа «третьего номера» ХАМАС Марвана Иссы

ЦАХАЛ: десятки палестинцев погибли под колёсами грузовиков с гумпомощью
#израиль
#палестина
#хамас
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин предложил кандидата на пост председателя Верховного суда РФ
Путин предложил назначить Ирину Подносову главой Верховного суда РФ
09 апреля 2024, 11:44

Фото: iStock/Zolnierek

В Совет Федерации поступило представление президента Владимира Путина о назначении Ираны Подносовой на должность председателя Верховного суда России. Об этом в своём Telegram-канале написал глава комитета по конституационному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас.
Отмечается, что в настоящее время Подносова занимает должность главы Судебной коллегии по экономическим спорам. До этого она была заместителем председателя Верховного суда.

Ирина Подносова родилась в 1953 году в Пскове. Она закончила Ленинградский госуниверситет (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) по специальности юрист. Она обучалась одновременно с президентом Путиным, закончив вуз в один год с ним.

Читайте также:

Стало известно, кто возглавит Верховный суд России

Путин поручил распространить семейную ипотеку на вторичное жильё

Путин поручил выделить средства на строительство ВСМ Москва — Петербург
#суд
#кандидаты
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МИД КНР озвучили основные цели Китая и России
Ван И: КНР и РФ продолжат уделять внимание благополучию народа
09 апреля 2024, 11:03

Фото: iStock/Zerbor

Россия и Китай продолжат уделять внимание благополучию обоих народов. Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И после переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Дальнейшими и основными целями Москвы и Пекина он назвал стремление к благополучию народов стран, всеобъемлющую экономическую глобализацию, совместное противодействие односторонним решениям и протекционизму.

Также он подчеркнул, что за 75 лет с момента установления дипломатических отношений, Россия и Китай прошли нелёгкий путь, а сотрудничество между странами стало более зрелым, устойчивым и содержательным.

Переговоры двух глав внешнеполитических ведомств состоялись во вторник, 9 апреля. В ходе этой встречи министры должны были обсудить сотрудничество России и Китая, взаимодействие и работу в ООН, БРИКС, ШОС и G20, ситуации на Украине и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Читайте также:

Глава МИД России Лавров прибыл в Китай

Лавров объявил о планах России решать проблему санкций совместно с Китаем

МИД Китая ответил на угрозы США за помощь России
#россия
#китай
#сотрудничество
#мид
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф