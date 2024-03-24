Президент Таджикистана Рахмон осудил теракт в «Крокусе»

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщили в Кремле.
Рахмон категорически осудил теракт, который произошёл в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта.
Президент Таджикистана подчеркнул, что террористы не имеют национальности, родины и религии.
Ранее произошедшее в Красногорске также осудили власти других государств, включая страны НАТО. При этом Латвия так и не выразила соболезнования в связи с терактом. В посольстве России предположили, что это связано с тем, что в Риге знают организаторов этой страшной трагедии и одобряют их действия.
По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека.
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Президент Таджикистана подчеркнул, что террористы не имеют национальности, родины и религии.
По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека.
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Анастасия Чинкова