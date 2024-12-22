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Глава ЦРУ посетил Украину с последним визитом

Зеленский: глава ЦРУ Уильям Бернс в последний раз посетил Украину до отставки
Уильям Бернс (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Уильям Бернс (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Глава ЦРУ Уильям Бернс посетил Украину с последним официальным визитом перед своей отставкой. Об этом заявил в своем Telegram-канале Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, руководитель американской разведслужбы посетил Украину в преддверии своей отставки. Он отметил, что зачастую его встречи с Бернсом проходили вне публичного поля.

«Тайн не разглашаем, но контакт сохраняем», — добавил Зеленский.



Он также пожелал Бернсу всего наилучшего и выразил надежду на скорую встречу.

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#сша
#ес
#зеленский
Песков: Москва ответит на просьбу Абхазии о поставках электроэнергии
22 декабря 2024, 07:15

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обязательно отреагирует на любую просьбу Абхазии о гуманитарной поставке электроэнергии. Об этом информирует РИА Новости.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Абхазия является родной страной для России.

«Мы признаем их как государство», — добавил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера заключил, что РФ желает Абхазии стабильности и процветания.

Зачастую в Абхазии возникает дефицит электроэнергии с ноября по апрель из-за ее высокого потребления. С 1 ноября текущего года республика закупает электричество в РФ для покрытия дефицита. Но при этом существуют жесткие ограничения: свет подается лишь 4 часа 40 минут в дневное время. Если закупки прекратятся, то поставки будут сокращены до шести часов в сутки.

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Трамп сделал внезапное заявление о владении Панамским каналом
Трамп: Панамский канал ​должен вернуться к США, его отдали по глупости
22 декабря 2024, 06:44

Фото: iStock/Ed Lallo

Панамский канал может снова стать собственностью США, заявил избранный президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, плата за проход судов через канал, взимаемая Панамой, «смехотворна», особенно учитывая «щедрость», проявленную США при передаче канала.
«Это полное «обдирание» нашей страны должно немедленно прекратиться...», — добавил избранный президент.
Трамп считает, что несправедливое отношение должно быть пересмотрено, поскольку канал имеет стратегическое значение для экономики и национальной безопасности Америки.

Президент также выразил обеспокоенность тем, что Китай активно использует канал, что, по его мнению, противоречит условиям исторической сделки.

«Когда президент Джимми Картер по глупости отдал его за один доллар во время своего президентского срока, управлять им могла исключительно Панама, а не Китай или кто-либо еще», — заключил Трамп.
Панамский канал, построенный американцами в начале XX века, перешёл под контроль Панамы в 1977 году благодаря соглашению между президентом США Джимми Картером и панамским лидером Омаром Торрихосом.

По договору канал стал нейтральным маршрутом, обеспечивающим свободный транзит для судов всех стран.

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Анкара убеждала Москву прекратить поддержку Асада

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#сша
#президент
#дональд трамп
#китай
#контроль
#плата
#сделки
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Анкара убеждала Москву прекратить поддержку Асада
WP: Турция пыталась отговорить Россию от поддержки Башара Асада до падения режима
22 декабря 2024, 05:16

Башар Асад (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Турция пыталась убедить Россию прекратить поддержку режима бывшего президента Сирии Башара Асада, утверждая, что такая политика не имеет долгосрочной перспективы. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источник в западных службах безопасности.
«Турция со своей стороны пыталась убедить Россию в том, что поддерживать Асада в долгосрочной перспективе бесполезно. (…) Турецкие представители также настаивали, что удары по позициям повстанцев могут настроить будущее сирийское руководство против Москвы», — говорится в материале.
По словам источника WP, в первые дни наступления сирийских повстанцев Москва обратилась к Турции за информацией о планах группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

Анкара, в свою очередь, призывала Москву не наносить удары по позициям повстанцев, полагая, что это может ухудшить отношения РФ с возможными будущими властями Сирии.

В статье также упоминается заявление главы МИД Турции Хакана Фидана, который в интервью телеканалу NTV отметил, что Россия должна пересмотреть свою политику в Сирии из-за изменений ситуации в регионе.

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#россия
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#сирия
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Западные СМИ узнали, что британские военные стали массово увольняться из армии
Telegraph: британцы увольняются из армии, несмотря на повышение зарплат
22 декабря 2024, 05:12

Фото: iStock/ikholwadia

Великобритания сталкивается с массовым оттоком военнослужащих из армии, несмотря на рекордное повышение зарплаты. По данным издания Telegraph, за последний год из вооружённых сил уволились более 15 тысяч человек, из которых почти 8 тысяч покинули службу по собственному желанию.
Это происходит на фоне кризиса, который правительство пыталось решить увеличением окладов на 6% — самым значительным за последние 22 года.

«Солдаты покидают вооруженные силы с тревожной скоростью, несмотря на повышение заработной платы летом», — передает Telegraph.
Издание отмечает, что численность вооружённых сил Великобритании достигла исторического минимума: на тысячу человек приходится всего два военнослужащих.

Министр обороны Джон Хили ранее заявлял, что армия страны способна проводить операции, но не готова к полноценным боевым действиям.

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#армия
#правительство
#великобритания
#операции
#зарплаты
#военные
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В билетах на поезда украинской компании русский язык заменили английским
Компания «Украинские железные дороги» убрала с билетов на поезда русский язык
22 декабря 2024, 04:42

Фото: iStock/GKV

Компания «Укржелдорога» («Укрзализныця») официально убрала русский язык с железнодорожных билетов. Теперь информация на проездных документах дублируется только на украинском и английском языках, сообщает издание «Страна».
Замминистра общин и территорий Тимур Ткаченко объяснил это решение стремлением улучшить удобство для иностранных пассажиров и продемонстрировать европейские стандарты обслуживания.

«Отказ от дубляжа на русском языке является не только символическим, но и практическим шагом к утверждению украинского языка как единственного государственного. (...) Он (внешний вид билета) будет несколько доработан, но главное сейчас — отсутствие на нём русского языка», — заявил Ткаченко в своем Telegram-канале, где выложил фото билета.
С 2022 года на Украине заметно усилилась политика по вытеснению русского языка и переосмыслению исторического наследия.

Русские памятники активно демонтируют, улицы, названные в честь русских деятелей, переименовывают, а упоминания о роли Советского Союза во Второй мировой войне исключают из публичного пространства.

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Названы главные провокаторы ситуации на Ближнем Востоке
Сакс: Израиль и США — главные провокаторы происходящего на Ближнем Востоке
21 декабря 2024, 22:29

Фото: istockphoto/goglik83

Вашингтон и Тель-Авив являются главными провокаторами происходящих на Ближнем Востоке событий, считает экономист из США Джеффри Сакс в беседе с журналистами Dialogue Works.
«Израиль и Соединенные Штаты являются главными провокаторами в регионе. Провал дипломатии по установлению мира путем создания государства Палестина наряду с Государством Израиль, как ни странно, остается доминирующим фактором для продолжения войны», — сказал эксперт.
Сакс уточнил, что израильская сторона продолжает бесчинства в Газе, Сирии и Ливане. Кроме того, она провоцирует Иран на кровопролитие, считает аналитик.

Со слов экономиста, Израиль — это великий дестабилизатор происходящего в регионе, где не настанет покой, пока шаги еврейского правительства поддерживаются Вашингтоном.

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#мир
#сша
#израиль
#война
#конфликт
#новости
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МВФ назвал Киеву три новых условия для продолжения финансирования
21 декабря 2024, 21:25

Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

Чтобы международный валютный фонд продолжил финансировать Киев, украинские власти должны выполнить три условия. Об этом в Telegram-канале написал руководитель комитета Верховной Рады по финансовым вопросам Даниил Гетманцев.
В частности, киевский режим должен подготовить операционную стратегию для тех, кто регулирует фондовый рынок и рынок ценных бумаг, а также внести в парламент законопроект о критических рисках третьих сторон и провести с последующим обнародованием внешний аудит работы регулятора Украины в энергетической сфере и сфере ЖКХ.

«Под 6-й пересмотр программы EFF (Extended Fund Facility, программа расширенного финансирования — прим. ред.) Украина обновила Меморандум об экономической и финансовой политике. Появилось три новых структурных маяка», — проинформировал Гетманцев.
Структурными маяками именуются обязательства по реформированию с дедлайнами, взятыми заемщиком при выполнении программы МВФ.

Количество таких маяков для Украины уже свыше 50, добавил Гетманцев.

Перед этим на Западе объяснили, в чем заключается катастрофа для Киева.

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#мир
#украина
#мвф
#деньги
#финансирование
#киев
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Стало известно отношение к Шольцу в ФРГ после теракта в Магдебурге
Канцлера ФРГ Шольца освистали на улице во время его приезда на место теракта
21 декабря 2024, 20:31

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Немецкого канцлера Олафа Шольца освистали на улице во время его приезда на место произошедшего накануне теракта в Магдебурге. Видео с неодобрительно кричащими и освистывающими политика гражданами уже завирусилось в сети.
Трагедия произошла в минувшую пятницу, 20 декабря, когда машина въехала в толпу на рождественской ярмарке. Обозреватели издания Bild, ссылаясь на правоохранителей, сообщали, что погибли четыре человека, 41 человек тяжело ранен, еще 86 человек госпитализированы, 78 человек получили легкие ранения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Перед этим сообщалось, что в Москве задержали бывшего замминистра просвещения. Чиновник подозревается в хищении многомилионной суммы бюджетных средств.

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#олаф шольц
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Премьер Швеции начал рождественскую речь со слов об украинцах
Кристерссон в рождественской речи: Швеция будет с Украиной сколько потребуется
21 декабря 2024, 18:57

Фото: iStock/aquatarkus

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон обратился к шведским подданным с рождественской речью, которую начал со слов про украинцев. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, граждане страны собрались на Рождество «в тяжелые времена». Кристерссон пояснил, что многие украинские семьи будут встречать праздники «с пустующим местом за обеденным столом».

Стокгольм будет «оставаться рядом» с Киевом столько, сколько потребуется, подчеркнул политик. В рамках своей речи Кристерссон также затронул ближневосточный конфликт, членство государства в НАТО, миграцию, работу правительства и ряд других вопросов.

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