Глава ЦРУ посетил Украину с последним визитом

Уильям Бернс (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
Глава ЦРУ Уильям Бернс посетил Украину с последним официальным визитом перед своей отставкой. Об этом заявил в своем Telegram-канале Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, руководитель американской разведслужбы посетил Украину в преддверии своей отставки. Он отметил, что зачастую его встречи с Бернсом проходили вне публичного поля.
Он также пожелал Бернсу всего наилучшего и выразил надежду на скорую встречу.
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«Тайн не разглашаем, но контакт сохраняем», — добавил Зеленский.
Он также пожелал Бернсу всего наилучшего и выразил надежду на скорую встречу.
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Екатерина Коршунова