Премьер Швеции начал рождественскую речь со слов об украинцах

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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон обратился к шведским подданным с рождественской речью, которую начал со слов про украинцев. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, граждане страны собрались на Рождество «в тяжелые времена». Кристерссон пояснил, что многие украинские семьи будут встречать праздники «с пустующим местом за обеденным столом».
Стокгольм будет «оставаться рядом» с Киевом столько, сколько потребуется, подчеркнул политик. В рамках своей речи Кристерссон также затронул ближневосточный конфликт, членство государства в НАТО, миграцию, работу правительства и ряд других вопросов.
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