Госсекретарь США поставил Украину перед серьёзным выбором

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Украина должна сделать выбор между продолжением борьбы и переговорами с Россией. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, слова которого приводятся на сайте американского правительства.
Политик призвал Украину задуматься над принятием фундаментального решения. При этом он вновь призвал Запад продолжать поддержку ВСУ.
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь заявил о том, что Украина отказывается от переговоров с Москвой. Также он напомнил, что в стране на законодательном уровне запрещено проводить переговоры с российской стороной. Также об этом неоднократно сообщал Владимир Путин.
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Анастасия Чинкова