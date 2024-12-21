В Европе высказались о планах ЕС по Украине

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В Европе теряют энтузиазм в отношении поддержки Украины. Об этом пишет политический журналист Тамаш Орбан в статье для European Conservative.
Журналист отметил, что в резолюции по итогам саммита ЕС Киеву «обещают луну и звезды в плане военной помощи», однако объем производства европейского ВПК далек от обещанного. Орбан отметил, что если избранный президент Соединенных Штатов решит сократить поддержку Киева со стороны Вашингтона, то у Евросоюза «не будет средств заполнить этот пробел».
По его мнению, в итоге все будет зависеть от решений, которые примет республиканский политик, и европейские лидеры это понимают.
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