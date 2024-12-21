В Европе высказались о планах ЕС по Украине

Шутки избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Канады говорят о том, что скоро Вашингтон собирается ввести против нее товарные пошлины. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Подлесный. По его словам, реальных планов по вхождению Мексики и Канады в состав США у Трампа нет.