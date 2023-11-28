Глава ЦРУ прибыл в Катар для обсуждения договорённостей между Израилем и ХАМАС

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Глава Центрального разведывательного управления Уильям Бернс прибыл в Катар, чтобы тайно обсудить договорённости между Израилем и ХАМАС.
Известно, что в ходе своего визита Бернс намерен обсудить со сторонами конфликта условия обмена пленными и заключёнными так, чтобы в их число могли входить и военные.
Напомним, NBC сообщало, что к договорённостям по обмену заложниками с ХАМАС израильского премьера Беньямина Нетаньяху подтолкнул глава США Джозеф Байден. По информации СМИ, без американского президента Нетаньяху никогда не согласился бы сотрудничать с палестинским движением.
Ранее в МИД Катара сообщили, что палестинское движение ХАМАС согласилось отпустить ещё 20 израильских заложников в обмен на два дополнительных дня перемирия. По нынешним договорённостям, гуманитарная пауза должна завершиться в четверг 30 ноября в 07:00 (08:00 по московскому времени).
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Напомним, NBC сообщало, что к договорённостям по обмену заложниками с ХАМАС израильского премьера Беньямина Нетаньяху подтолкнул глава США Джозеф Байден. По информации СМИ, без американского президента Нетаньяху никогда не согласился бы сотрудничать с палестинским движением.
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Евгения Парфентьева