Глава ЦРУ рассказал членам Конгресса США о тяжелой ситуации на Украине

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Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что в ходе встречи президента Джо Байдена с лидерами конгресса США директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс проинформировал законодателей о серьезной ситуации на Украине, передает ТАСС.
«Все четыре лидера поняли серьезность ситуации на Украине. Дело в том, что они услышали отрезвляющий отчет директора ЦРУ, который находился с ними, о том, что Украина потеряла позиции на поле боя», – заявила пресс-секретарь американской администрации.
По словам Жан-Пьер, Бернс донес мысль о том, что задержка с предоставлением военной помощи Киеву окажет значительное влияние на способность украинских вооруженных сил противостоять армии РФ.
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