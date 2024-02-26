Захарова рассказала о тайной операции ЦРУ на Украине

Фото: МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЦРУ предоставляет Украине разведданные для проведения целенаправленных ракетных ударов по российским войскам, пишут «Известия».
«США и Великобритания не ограничиваются только ЦРУ... они предоставляют координаты и данные украинским вооруженным силам для нанесения ударов, в том числе из поставок вооружений по линии НАТО», — отметила она.В конце декабря был нанесен удар по Белгороду из РСЗО RM-70 Vampire чешского производства. Этот инцидент привел к гибели 21 человека, а более ста жителей города пострадали. В конце января Вооруженные силы Украины сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, который перевозил на обмен 65 украинских пленных. Экспертиза показала, что борт поразила американская система Пэтриот с использованием двух ракет MIM-104A.
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