NYT: Директор ЦРУ тайно посетил на Украину

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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс 22 февраля тайно побывал на Украине, сообщает газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.
Таким образом, это стало его десятым визитом в страну с момента начала СВО.
По данным издания, некоторые служащие украинской разведки задаются вопросом, может ли ЦРУ отказаться от сотрудничества с Киевом. Это происходит на фоне обсуждения республиканцами в палате представителей США вопроса, стоит ли прекратить выделение миллиардов долларов помощи украинской стороне.
Некий чиновник из ЦРУ якобы сообщил газете, что этот визит стал "еще одним сигналом о том", что приверженность США Украине будет продолжаться.
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По данным издания, некоторые служащие украинской разведки задаются вопросом, может ли ЦРУ отказаться от сотрудничества с Киевом. Это происходит на фоне обсуждения республиканцами в палате представителей США вопроса, стоит ли прекратить выделение миллиардов долларов помощи украинской стороне.
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Ювелина Бернст