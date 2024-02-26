NYT: Директор ЦРУ тайно посетил на Украину

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) представила военно-политическому кабинету министров страны план эвакуации мирного населения из зон боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Кроме того, утверждён «исключающий грабежи» план поставок гуманитарной помощи в Газу.